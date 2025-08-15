Nawrocki: Będę dążył do tego, byśmy byli najsilniejszą armią NATO w Europie
Nawrocki: Będę dążył do tego, byśmy byli najsilniejszą armią NATO w Europie

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia przed defiladą na warszawskiej Wisłostradzie
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia przed defiladą na warszawskiej Wisłostradzie Źródło: PAP / Rafał Guz
Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos podczas defilady wojskowej na Wisłostradzie. Zapowiedział, że będzie dążył do rozbudowy polskiej armii.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Tradycyjnie punktem kulminacyjnym obchodów jest defilada wojskowa z udziałem ok. 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu. Wydarzenie zorganizowano na Wisłostradzie. W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu została uzupełniona o okręty Marynarki Wojennej. Równolegle zorganizowano paradę morską na Bałtyku, w pobliżu Helu.

W defiladzie uczestniczą najważniejsi przedstawiciele władz, z prezydentem RP na czele. Na trybunie honorowej pojawili się marszałek Sejmu, wicepremier, szef MON oraz premier. Na początku Karol Nawrocki dokonał przeglądu Wojska Polskiego oraz sił sojuszniczych stacjonujących w naszym kraju.

Najpierw głos zabrał minister obrony. Następnie przemówienie wygłosił prezydent. – W roku 1920 wygraliśmy z sowiecką, bolszewicką antycywilizacją. Dla Polski, dla Europy, dla świata było to zwycięstwo. Lekcja zwycięstwa sprzed 105 lat mówi mi, że wygraliśmy dzięki jedności i wspólnocie – rozpoczął Karol Nawrocki.

"Konstytucja dla bezpieczeństwa"

Prezydent zapowiedział prace nad "konstytucją dla bezpieczeństwa". Powiedział, że do podpisu dokumentu zachęci premiera. Karol Nawrocki mówił, że troska o armię musi być wyłączona spod sporu politycznego i poza sporami wywoływanymi kolejnymi wyborami. – Musimy wspólnie z rządem, z panem premierem i wicepremierem, pochylić się nad strategicznymi, zasadniczymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego. Jedyną emocją, która będzie w tych dokumentach, niech będzie emocja polskiej racji stanu – wskazał. Nawrocki zaznaczył, że konieczna "jasna deklaracja obrony każdego centymetra i skrawka polskiej ziemi, bo Polska jest jedna, a linia Wisły nie jest jej granicą". – Budowanie jedności będę budował wokół konstytucji bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Będę zachęcał premiera, abyśmy podpisali w tej sprawie ponadpolityczne zobowiązanie – podkreślił.

– Dbanie o bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym zadaniem. (…) Lekcja zwycięstwa mówi do nas kochani rodacy, żołnierze, że wygraliśmy ją dzięki wspólnocie. (…) Tylko jedność i wspólnota daje nam możliwość budowy systemu bezpieczeństwa – mówił przywódca.

Prezydent RP zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do wydatkowania na obronność 5 proc. PKB. – To się musi stać i musi się stać jak najszybciej. Polskie bezpieczeństwo tego wymaga – podkreślał.

Opracowała: Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska
Źródło: Polsat News / X
