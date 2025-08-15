Nawrocki: Będę dążył do tego, byśmy byli najsilniejszą armią NATO w Europie

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Tradycyjnie punktem kulminacyjnym obchodów jest defilada wojskowa z udziałem ok. 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu. Wydarzenie zorganizowano na Wisłostradzie. W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu została uzupełniona o okręty Marynarki Wojennej. Równolegle zorganizowano paradę morską na Bałtyku, w pobliżu Helu.

W defiladzie uczestniczą najważniejsi przedstawiciele władz, z prezydentem RP na czele. Na trybunie honorowej pojawili się marszałek Sejmu, wicepremier, szef MON oraz premier. Na początku Karol Nawrocki dokonał przeglądu Wojska Polskiego oraz sił sojuszniczych stacjonujących w naszym kraju.

twitter

Najpierw głos zabrał minister obrony. Następnie przemówienie wygłosił prezydent. – W roku 1920 wygraliśmy z sowiecką, bolszewicką antycywilizacją. Dla Polski, dla Europy, dla świata było to zwycięstwo. Lekcja zwycięstwa sprzed 105 lat mówi mi, że wygraliśmy dzięki jedności i wspólnocie – rozpoczął Karol Nawrocki.

"Konstytucja dla bezpieczeństwa"

Prezydent zapowiedział prace nad "konstytucją dla bezpieczeństwa". Powiedział, że do podpisu dokumentu zachęci premiera. Karol Nawrocki mówił, że troska o armię musi być wyłączona spod sporu politycznego i poza sporami wywoływanymi kolejnymi wyborami. – Musimy wspólnie z rządem, z panem premierem i wicepremierem, pochylić się nad strategicznymi, zasadniczymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego. Jedyną emocją, która będzie w tych dokumentach, niech będzie emocja polskiej racji stanu – wskazał. Nawrocki zaznaczył, że konieczna "jasna deklaracja obrony każdego centymetra i skrawka polskiej ziemi, bo Polska jest jedna, a linia Wisły nie jest jej granicą". – Budowanie jedności będę budował wokół konstytucji bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Będę zachęcał premiera, abyśmy podpisali w tej sprawie ponadpolityczne zobowiązanie – podkreślił.

twitter

– Dbanie o bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym zadaniem. (…) Lekcja zwycięstwa mówi do nas kochani rodacy, żołnierze, że wygraliśmy ją dzięki wspólnocie. (…) Tylko jedność i wspólnota daje nam możliwość budowy systemu bezpieczeństwa – mówił przywódca.

Prezydent RP zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do wydatkowania na obronność 5 proc. PKB. – To się musi stać i musi się stać jak najszybciej. Polskie bezpieczeństwo tego wymaga – podkreślał.

Czytaj też:

105. rocznica zwycięstwa nad bolszewikami. Odbyły się uroczystości przy Grobie Nieznanego ŻołnierzaCzytaj też:

Święto Wojska Polskiego. Nawrocki: Nigdy nie poddamy się rosyjskiemu imperializmowi