105. rocznica zwycięstwa nad bolszewikami. Odbyły się uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Prezydent Karol Nawrocki powitał zgromadzonych żołnierzy. Odśpiewano hymn państwowy. Uroczysty wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożył prezydent złożył wraz z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem, wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno, a także przedstawicielami dowództwa sił zbrojnych.

twitter

Defilada Wojska Polskiego – kulminacyjny punkt Obchodów 15 sierpnia

O 12:00 rozpocznie się defilada wojskowa, która przejdzie przez kawałek warszawskiej Wisłostrady. Weźmie w niej udział ok. 4000 żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego.

Rozmaite uroczystości z okazji święta 15 sierpnia tradycyjnie odbywają się w bardzo wielu miejscach kraju. W ich organizacji współuczestniczą m.in. lokalne władze i Wojsko Polskie.

Rankiem premier Donald Tusk odwiedził siedzibę jednostki GROM – jednej z najbardziej znanych jednostek polskich Wojsk Specjalnych i wygłosił przemówienie.

Apel Pamięci z udziałem prezydenta

W przeddzień Święta Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się Apel Pamięci ku czci żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojska, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie prezydenta Nawrockiego.

Czytaj też:

Święto Wojska Polskiego. Nawrocki: Nigdy nie poddamy się rosyjskiemu imperializmowiCzytaj też:

Premier Tusk mówi, że Polska nie szuka niepotrzebnych ryzyk