Nowy rozdział w imperium Solorza. Dzieci w kluczowych rolach w Cyfrowym Polsacie

Po wyroku sądu w Liechtensteinie, który zakończył wielomiesięczny spór sukcesyjny w rodzinie Zygmunta Solorza, w Grupie Cyfrowy Polsat rozpoczął się nowy etap zmian właścicielskich i personalnych. W poniedziałek odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki – pierwsze po prawomocnym orzeczeniu potwierdzającym przejęcie kontroli nad biznesowym imperium przez dzieci miliardera.

W obradach uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący niemal 65 proc. kapitału oraz 72,7 proc. głosów. Jedynym merytorycznym punktem porządku obrad były zmiany w składzie rady nadzorczej, która została rozszerzona do dziewięciu osób.

Zmiany w radzie nadzorczej i wejście kolejnego pokolenia

Akcjonariusze zdecydowali o odwołaniu Józefa Birki, który zasiadał w radzie nadzorczej od 2015 r. Funkcję przewodniczącego zachował Daniel Kaczorowski. Kluczową decyzją było jednak powołanie do władz nadzorczych kolejnych przedstawicieli rodziny Solorzów. Wiceprzewodniczącą rady nadzorczej została Aleksandra Żak, a drugim wiceprzewodniczącym Tobias Solorz. – To wyraźny sygnał zmiany pokoleniowej i pokazanie rynkowi, że dzieci właściciela chcą aktywnie i odpowiedzialnie zaangażować się w prowadzenie biznesu – ocenia osoba zbliżona do Grupy Cyfrowy Polsat.

Do rady nadzorczej dołączył także Jarosław Grzesiak, wieloletni współpracownik i doradca Zygmunta Solorza, zaangażowany w kluczowe transakcje grupy, w tym wejścia spółek na giełdę oraz przejęcia w sektorze mediów i telekomunikacji. Według rozmówców jego obecność ma wzmocnić stabilność właścicielską oraz uspokoić akcjonariuszy i instytucje finansujące grupę. Nowymi członkami rady zostali również Marta Poślad, związana z Amerykańską Izbą Handlową i Google w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, oraz Piotr Muszyński, były wieloletni wiceprezes Orange Polska. W radzie pozostali dotychczasowi członkowie: Tomasz Szeląg oraz niezależni Marek Grzybowski i Alojzy Nowak. Po poniedziałkowych decyzjach rada nadzorcza osiągnęła docelowy, dziewięcioosobowy skład.

Nowy prezes po wyroku sądu

Zmiany sukcesyjne znalazły odzwierciedlenie także w zarządzie spółki. Po wyroku sądu w Liechtensteinie prezesem Cyfrowego Polsatu został Piotr Żak, najmłodszy syn Zygmunta Solorza, który zastąpił Andrzeja Abramczuka. Nowy prezes łączy tę funkcję z rolą prezesa Telewizji Polsat. Piotr Żak od lat związany jest z biznesem rodzinnym, wcześniej pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek z grupy oraz prowadził własną działalność inwestycyjną skoncentrowaną na nowych technologiach i start-upach. Jest absolwentem University of London oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Decyzje walnego zgromadzenia zapadły zdecydowaną większością głosów, choć wobec części uchwał zgłoszono formalny sprzeciw.

