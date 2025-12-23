Era Zygmunta Solorza się kończy. Jest nowy prezes zarządu Cyfrowego Polsatu

TiVi Foundation – podmiot dominujący wobec Cyfrowego Polsatu – wykonując swoje uprawnienia, odwołał Andrzeja Abramczuka z funkcji prezesa zarządu i powołał na tę funkcję Piotra Żaka – podała spółka. Żak zachowa jednocześnie funkcję prezesa zarządu Telewizji Polsat, którą pełni od stycznia 2024 r.

Prezesem zarządu Polkomtelu – operatora sieci Plus – został Maciej Stec, natomiast Andrzej Abramczuk będzie nadal pełnił funkcję prezesa zarządu Netii.

Piotr Żak nowym prezesem Cyfrowego Polsatu

"Dziś Piotr Żak został nowym prezesem zarządu Cyfrowego Polsatu. Będzie łączył tę funkcję z rolą prezesa zarządu Telewizji Polsat. Decyzja ta oznacza wzmocnienie perspektywy właścicielskiej w zarządzaniu całą Grupą Polsat Plus. (...) Piotr Żak doskonale zna rynek mediów, telekomunikacji oraz energetyki – funkcję prezesa zarządu Telewizji Polsat pełni od stycznia 2024 roku, od 2018 do 2024 roku zasiadał w radach nadzorczych m.in. Cyfrowego Polsatu (od 2023 do 2024 jako wiceprzewodniczący RN), Polkomtelu, operatora sieci Plus, Netii, ZE PAK. Cały czas jest również członkiem rady nadzorczej Interii" – czytamy w komunikacie.

Maciej Stec jest związany z Grupą Polsat Plus od ponad 20 lat. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Cyfrowy Polsat i jest odpowiedzialny za strategię Grupy Polsat Plus i nowe obszary rozwoju biznesowego. Od kwietnia 2019 r. do maja 2022 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki Polkomtel, gdzie w czerwcu 2022 r. objął funkcję członka rady nadzorczej, z której zrezygnował z chwilą objęcia stanowiska prezesa zarządu.

Andrzej Abramczuk jest prezesem zarządu Netii od 2018 r. Od lipca 2025 r. był również prezesem zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. "Fundacja TiVi pragnie podziękować Andrzejowi Abramczukowi za poprowadzenie Grupy Polsat Plus w ciągu ostatnich kilku, niezwykle wymagających miesięcy, zakończonych dzisiaj informacją o wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie. Dzięki Andrzejowi Abramczukowi, od czasu zmian w lipcu 2025 roku, Grupa Polsat Plus z powodzeniem prowadziła skuteczną działalność operacyjną i finansową" – czytamy w komunikacie.

Zygmunt Solorz przegrał z dziećmi w sądzie

We wtorek (23 grudnia) Grupa Polsat Plus podała, że Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie oddalił apelację Zygmunta Solorza i tym samym uznał racje Piotra Żaka, Aleksandry Żak i Tobiasa Solorza. Oznacza to, że prawomocnie kończy się spór sądowy trwający od sierpnia 2024 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.

