Koniec sporu Solorza z rodziną. Jest oświadczenie dzieci biznesmena

Prawomocnie zakończył się spór sądowy pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem, co pozwoli Grupie Polsat Plus skupić się na rozwoju oraz spokojnej i konsekwentnej realizacji strategii – poinformował przewodniczący rady nadzorczej Daniel Kaczorowski.

Grupa Polsat Plus otrzymała od swojego większościowego akcjonariusza – Fundacji TiVi – pismo informujące o wydaniu prawomocnego i wiążącego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie, kończącego postępowanie sądowe dotyczące sporu pomiędzy Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi.

Oświadczenie dzieci Solorza

Portal Wirtualne Media opublikował oświadczenie podpisane przez dzieci Zygmunta Solorza – Aleksandrę Żak, Tobiasa Solorza i Piotra Żaka.

"Dziś, 23 grudnia 2025 roku, doręczono wyrok, którym Sąd w Liechtensteinie prawomocnie potwierdził, że zapoczątkowana wiele lat temu i sfinalizowana w sierpniu 2024 roku sukcesja w fundacjach rodzinnych założonych przez naszego Ojca, Zygmunta Solorza, ostatecznie się dokonała. Zgodnie z jego wolą, aktywny nadzór właścicielski pozostaje w rękach Rodziny – nas trojga, jego dzieci. Tak jak w pierwszej instancji, której wyrok zapadł w maju 2025 roku, również teraz Sąd jednoznacznie potwierdził nasze racje i odrzucił całą argumentację przygotowaną przez doradców i prawników z otoczenia Ojca. Utraciła moc przede wszystkim teza o rzekomym 'oszustwie' i 'wprowadzeniu w błąd'" – czytamy.

Podkreślono, że dla dzieci najważniejsza jest "walka o odzyskanie kontaktu z Tatą". "Niestety, ostatni raz mogliśmy się z nim swobodnie zobaczyć ponad rok temu. Równolegle będziemy dążyć do tego, aby osoby trzecie, które działały na szkodę Rodziny i biznesu, nie tylko w wymiarze prywatnym, ale również bezpieczeństwa spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa, poniosły odpowiednie konsekwencje prawne. Miniony rok był dla nas osobiście bardzo trudny. Jednocześnie pokazał jednak odporność i dojrzałość Grupy Polsat Plus" – wskazano.

Zaznaczono, że pomimo prób, biznes pozostaje stabilny. "To dowód, że biznes ten został dobrze przygotowywany nie tylko do sukcesji, ale również do odpierania zewnętrznych nacisków. Z całego serca dziękujemy wszystkim pracownikom Grupy Polsat Plus i spółek związanych z Fundacją TiVi za rzetelną, uczciwą i pełną zaangażowania pracę, dzięki której instytucje budowane przez lata zachowały pełną ciągłość działania" – czytamy. Zapowiedziano skupienie się na "wzmocnieniu pozycji Grupy Polsat Plus i jej dalszym dynamicznym rozwoju".

Czytaj też:

Solorz odwołany z "serialowej fabryki" Polsatu. Zdecydował podpis syna