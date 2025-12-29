Spięcie Muska z Mamdanim. Poszło o zdumiewającą decyzję w Nowym Jorku

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani i szef X Elon Musk sprzeczają się w mediach społecznościowych w związku z nominacją Mamdaniego na stanowisko komisarza nowojorskiej straży pożarnej.

23 grudnia Mamdani mianował Lillian Bonsignore – emerytowaną szefową pogotowia ratunkowego i byłą ratownik medyczną – komisarzem Straży Pożarnej. Nominacja radyklanie socjalistycznego włodarza Nowego Jorku spotkała się z ostrą kontrą Muska, ponieważ w jego ocenie osoba ta nie ma odpowiednich kwalifikacji do pełnienia tak wysokiego stanowiska i wykonywania tak ważnego zadania.

Musk krytykuje decyzję Mamdaniego

"Ludzie będą z tego powodu umierać. Udowodnione doświadczenie ma znaczenie, gdy stawką jest życie" – napisał Musk, odnosząc się do nominacji Bonsignore.

Musk załączył do wpisu fragment artykułu prasowego, w którym podkreślano, że Bonsignore nigdy nie służyła jako strażak oraz że będzie pierwszą otwarcie homoseksualną szefową Straży Pożarnej.

W sobotę Mamdani odniósł się do zarzutów Muska, stając w obronie swojej kandydatki. "Doświadczenie ma znaczenie, dlatego wyznaczyłem osobę, która spędziła ponad 30 lat w pogotowiu ratunkowym. Wiecie, w tej części FDNY (Fire Department of New York – red.), która obsługuje co najmniej 70 procent wszystkich zgłoszeń?" – napisał na X.

Sama Bonsignore podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono jej nominację, zapewniała, że jest gotowa objąć nowe stanowisko. "Znam tę pracę. Wiem, czego potrzebują strażacy, i potrafię to przekazać tej administracji, która jest gotowa słuchać" – powiedziała Bonsignore w rozmowie z ABC7 NY. "Wiem też, czego potrzebuje pogotowie ratunkowe; pracuję w nim od ponad 30 lat" – dodała.

Jak podaje lokalna stacja ABC, Bonsignore, która przez 31 lat służyła w strukturach FDNY, znana jest z cenionego stylu przywództwa, porównywanego do podejścia Jessiki Tisch, komisarz nowojorskiej policji. Mamdani zdecydował się pozostawić Tisch na tym stanowisku również w swojej administracji.