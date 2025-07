Muzułmanin faworytem na burmistrza NYC. Chce bardziej opodatkować "bogatsze i bielsze" dzielnice

Nieznany wcześniej poseł do Zgromadzenia Stanu Nowy Jork Zohran Mamdani wyprzedził w wyścigu o kandydaturę faworyta i przedstawiciela establishmentu – byłego gubernatora stanu Andrew Cuomo.

Wygrana ta oznacza, że najprawdopodobniej zostanie burmistrzem Nowego Jorku. W mieście tym Demokraci tradycyjnie mają wyższe poparcie niż Republikanie. Na wygraną Mamdaniego wskazują sondaże. Choć w 2021 roku muzułmanin został wybrany jako Demokrata – w nadchodzących wyborach startuje jako kandydat niezależny.

Mamdani pokonał Cuomo

Cuomo prowadził w sondażach niemal do ostatniej chwili przed prawyborami, ale ostatecznie nowojorczycy w większej liczbie poparli Mamdaniego. W trzeciej rundzie prawyborczej głosowania otrzymał 56 proc. głosów.

Zgodnie z systemem głosowania preferencyjnego wygrywa kandydat, który zdobędzie więcej niż 50 proc. głosów w którejś z kolejnych rund. Nowojorczycy wskazywali na kartach do głosowania pięciu kandydatów w kolejności od najbardziej do najmniej popieranego.

Muzułmanin faworytem wyborów

Mamdani pochodzi z Ugandy. Z Kampali, gdzie się wychowywał, w wieku siedmiu lat przeniósł się z rodziną do Nowego Jorku. Jego matką jest znana reżyser Mira Nair, autorka takich filmów jak "Monsoon Wedding" czy "Mississippi Masala". Obywatelstwo amerykańskie uzyskał w 2018 roku.

Socjalizm dla Nowego Jorku

W swoim programie wyborczym Mamdani zapowiada walkę z drożyzną i proponuje daleko idące reformy społeczne i ekonomiczne. Jedną z głównych propozycji jest zamrożenie czynszów w mieszkaniach oraz utworzenie Agencji Rozwoju Mieszkalnictwa Społecznego, której zadaniem byłoby wybudowanie 200 tysięcy mieszkań komunalnych w ciągu 10 lat. Źródłem finansowania tych projektów mają być przychody z podatków nakładanych na milionerów i wielkie korporacje.

Zwróćmy uwagę – za "New York Post" – że 1 procent najbogatszych mieszkańców Nowego Jorku, już teraz płaci tam połowę miejskich podatków dochodowych. Gazeta dodaje w tym kontekście, że równość, na której opierał się zawsze naród amerykański, była równością wobec prawa, czyli "równością szans", a nie "równością wyników".

"Darmowa" komunikacja miejska, dotacje z podatków dla sklepów spożywczych

33-letni polityk obiecuje ponadto zapewnić państwową opiekę dzieciom do szóstego roku życia, wprowadzić bezpłatne studia publiczne, darmową komunikację miejską oraz dotować sklepy spożywcze w dzielnicach o niskich dochodach. Mamdani postuluje również podniesienie płacy minimalnej do 30 dolarów za godzinę do 2030 roku.

Te kosztowne obietnice chce realizować podwyższając podatki oraz zadłużając Nowy Jork na dodatkowe 70 miliardów dolarów w ciągu dekady.

Bardziej opodatkować białych

Już po wygranej w prawyborach, w programie NBC "Meet the Press" oznajmił, że "nie sądzę, że powinniśmy mieć miliarderów". Dodał, że ma zamiar wprowadzić specjalny podatek od nieruchomości, który objąłby "bogatsze i bielsze dzielnice".

"Przenieść ciężar podatkowy z nadmiernie opodatkowanych właścicieli domów w zewnętrznych dzielnicach na droższe domy w bogatszych i białych dzielnicach" – czytamy w jego programie. "System podatku od nieruchomości jest niezrównoważony, ponieważ poziomy oceny są sztucznie ograniczone, więc właściciele domów w drogich dzielnicach płacą mniej niż ich sprawiedliwy udział" – twierdzi muzułmański polityk.

