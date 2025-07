Cejrowski: Trump pokazuje, jak walczyć z imigracją. Lisicki: Trzeba mieć wolę i odwagę

Pierwszy ośrodek detencyjny dla migrantów, określany jako "aligatorowe Alcatraz”, został zaprezentowany przez Donalda Trumpa podczas jego wizyty na Florydzie. Obiekt ma pomieścić 3 tys. migrantów i ma być wzorem dla całego kraju. Trump podczas wizyty obejrzał rzędy metalowych klatek ustawionych pod białymi namiotami na pasie startowym nieczynnego lotniska. Ośrodek ma pomieścić do 3 tys. osób i służyć jako miejsce pobytu nielegalnych imigrantów przed ich deportacją. Prezydent wielokrotnie chwalił inicjatywę gubernatora Florydy Rona DeSantisa oraz wybór miejsca, twierdząc, że ośrodek wzbogaci mokradła zamieszkane przez aligatory i pytony.

Donald Trump podkreślił także, że ośrodek na Florydzie ma być wzorem dla reszty kraju. – Wokół nas mile zdradzieckich mokradeł i jedynym wyjściem stąd jest tak naprawdę deportacja – powiedział. Prezydent USA zapowiedział powstanie kolejnych podobnych placówek, argumentując, że są one konieczne, by przeciwdziałać "inwazji” migrantów.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski pochylili się nad sprawą nielegalnej imigracji w Polsce i USA. – Istotą jest wola polityczna, a wola oznaczałaby konflikt z Niemcami. Mówił pan, że Donald Tusk jest władcą autorytarnym. Może i jest, ale w stosunku do słabszych. Jeśli byliśmy w stanie zamknąć granicę z Białorusią, to dlaczego nie możemy tego zrobić na granicy z Niemcami? – pytał Paweł Lisicki.

Wojciech Cejrowski zauważył, że w Stanach Zjednoczonych "przyszedł Trump i nakazał służbom stosowanie obowiązujących przepisów". – Chciał pokazać społeczeństwu, że niepotrzebna jest nowa ustawa, by granica była bezpieczna. I jest. W Polsce trzeba zrobić dokładnie to samo, czyli zastosować obowiązujące prawo (...) Kilka dni temu na Florydzie gubernator DeSantis oglądał nowy ośrodek, gdzie będą trzymani imigranci. Wokół niego są aligatory. Na środku bagien wybetonowano kawałek, gdzie będzie ośrodek. Warunki są trudne i nie trzeba będzie tych deportowanych pilnować. Jeśli będą chcieli uciekać pośród aligatorów, to proszę bardzo. Władza może zastosować odstraszanie i zniechęcanie – wskazywał.