Prezydent zwrócił się do Polaków. "Polskę trzeba kochać"
Prezydent Karol Nawrocki na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego
Prezydent Karol Nawrocki na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło: KPRP/Mikołaj Bujak
Podczas przemówienia wygłoszonego na defiladzie wojskowej w dniu Święta Wojska Polskiego, prezydent zwrócił się do obywateli.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Tradycyjnie punktem kulminacyjnym obchodów jest defilada wojskowa. W tym roku w przemarsz zaangażowano 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu.

Najpierw głos zabrał minister obrony. Następnie przemówienie wygłosił prezydent. W pewnym momencie Karol Nawrocki zwrócił się do obywateli. Wiele osób oglądało defiladę osobiście, na wzgórzu nad Wisłostradą.

Chciałbym zwrócić się do tysięcy Polek i Polaków, którzy są dzisiaj z nami. To wy, w swoich sercach, w swoich umysłach, decydujecie także o naszej wolności i naszym bezpieczeństwie. Bo bez pragnienia wolności, suwerenności i niepodległości obrona naszych granic, obrona Rzeczpospolitej nie miałaby sensu. Polskę trzeba kochać, żeby jej bronić, żeby mieć silne granice – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

"Konstytucja dla bezpieczeństwa"

Prezydent zapowiedział prace nad "konstytucją dla bezpieczeństwa". Powiedział, że do podpisu dokumentu zachęci premiera. Karol Nawrocki mówił, że troska o armię musi być wyłączona spod sporu politycznego i poza sporami wywoływanymi kolejnymi wyborami. – Musimy wspólnie z rządem, z panem premierem i wicepremierem, pochylić się nad strategicznymi, zasadniczymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego. Jedyną emocją, która będzie w tych dokumentach, niech będzie emocja polskiej racji stanu – wskazał. Nawrocki zaznaczył, że konieczna "jasna deklaracja obrony każdego centymetra i skrawka polskiej ziemi, bo Polska jest jedna, a linia Wisły nie jest jej granicą". – Budowanie jedności będę budował wokół konstytucji bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Będę zachęcał premiera, abyśmy podpisali w tej sprawie ponadpolityczne zobowiązanie – podkreślił.

– Dbanie o bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym zadaniem. (…) Lekcja zwycięstwa mówi do nas kochani rodacy, żołnierze, że wygraliśmy ją dzięki wspólnocie. (…) Tylko jedność i wspólnota daje nam możliwość budowy systemu bezpieczeństwa – mówił przywódca.

Opracowała: Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska
Źródło: X
