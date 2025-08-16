Cejrowski: Świetne wystąpienie Nawrockiego. Lisicki: Szansa na nową konstytucję

1 czerwca Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wynosi ponad 369 tys. głosów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, mimo nacisków ze strony obozu rządzącego, na 6 sierpnia wyznaczył posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i odebranie przysięgi prezydenckiej od Nawrockiego. Odbyły się wówczas całodniowe uroczystości.

Przypomnijmy, że rozpoczęcie prac nad projektem nowej Konstytucji zapowiedział w swoim orędziu prezydent Karol Nawrocki. Jak wyjaśnił wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz, dyskusja w tej sprawie miałaby również dotyczyć podziały kompetencji między prezydentem a Radą Ministrów.

W związku z pojawiającymi się co jakiś czas tarciami na linii prezydent – premier, szczególnie gdy pochodzą oni z różnych powodów politycznych, "Super Express" postanowił zapytać Polaków, kto powinien mieć większe kompetencje. Sondaż na ten temat przeprowadziła dla dziennika Instytut Badań Pollster. Zdaniem większości Polaków, większą władzę w kraju powinien mieć prezydent. Taką opinię wyraziło aż 52 proc. respondentów. Z kolei 38 proc. pytanych uznało, że w kraju powinien rządzić premier.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. – Moim zdaniem to było jedno z najlepszych retorycznie przemówień przy takiej okazji. Było świetnie pomyślane, dobrze skonstruowane, z cytatami (...) bardzo ważne było to, że ogłosił, że chce nowej konstytucji. To znak, że może wreszcie się coś w Polsce zmieni – mówił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Obejrzałem orędzie prezydenta z dużym zainteresowaniem od deski do deski i nawet parę razy biłem brawo z resztą sali. Przemówienie było ułożone wcześniej. To oznacza, że Karol Nawrocki zna temat, mówi płynnie. Jeżeli powiedział to z głowy, to jest w tej kategorii lepszy od Brauna – stwierdził Wojciech Cejrowski.