Prezydent Nawrocki wygłosił orędzie. Zapowiedział prace nad nową konstytucją

Uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP rozpoczęła się o 10.00. Najpierw nowa głowa państwa złożyła uroczystą przysięgę przez Zgromadzeniem Narodowym. Na uroczystości jest obecny m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk, wicepremierzy oraz członkowie Rady Ministrów, byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, byli premierzy, a także przedstawiciele dowództwa sił zbrojnych.

Karol Nawrocki złożył przysięgę

Rotę przysięgi odczytał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg – oświadczył Nawrocki.

Orędzie prezydenta

Prezydent podkreślił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Podziękował za głosy i oznajmił, że wybacza za skierowaną wobec niego kampanię nienawiści. Gwarantował, że będzie realizował swój program, a nie program, którejś z partii politycznych. – Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z tymi podziałami i podziałami politycznymi, tylko wbrew tym podziałom, podejmując zawsze decyzje, która odnosi się do głosu narodu polskiego, a nie do politycznych czy partyjnych emocji – zapewnił Karol Nawrocki w trakcie Zgromadzenia Narodowego.

Nawrocki zaznaczył, że będzie głosem obywateli, którzy chcą Polski bezpiecznej, suwerennej i chcących, by Polska cieszyła się dobrobytem. W tym kontekście podkreślił m.in. rolę NATO.

– Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Postawił mnie przed państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, wbrew teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i wybaczałem i jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tę pogardę i to, co działo się w czasie wyborów – powiedział prezydent.

– Te wybory, 1 czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, wybierając mnie na urząd prezydenta RP. To głos, że dalej tak rządzić nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To głos Polek i Polaków, że chcą, aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej. 1 czerwca to wyraźny sygnał, że Polacy chcą wypełniania obietnic wyborczych, chcą wybierać swojego prezydenta w poczuciu wolności i nie ulegną propagandzie politycznej – mówił Nawrocki.

Nawrocki podkreślił, że nie zaskoczy nikogo ze swoim programem politycznym. Będzie realizował postulaty, które obiecał w kampanii wyborczej – chodzi o plan 21. Zaznaczył, że nie ma zgody na masową migrację do Polski, waluty euro w Polsce – Zamierzam być konsekwentny i zdeterminowany w realizacji Planu 21 – stwierdził prezydent Karol Nawrocki w trakcie Zgromadzenia Narodowego.

Polskie wartości i aspiracje gospodarcze

– Będę też głosem tych Polaków, którzy chcą Polski normalnej, Polski przywiązanej do swoich wartości, Polski z dobrą polską szkołą, z polską literaturą i z polskimi lekturami w polskiej szkole – powiedział Nawrocki.

– Jako człowiek, który przez kilkanaście lat zajmował się edukacją i narodową pamięcią, zrobię wszystko, aby dobra polska szkoła wychowywała kolejne pokolenia Polaków, a polski uczeń wychodzący ze szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem – kontynuował.

– Dziś potrzebujemy wielkich planów, wielkich inwestycji, potrzebujemy obudzić aspiracje narodu polskiego, bo nie możemy już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej UE – stwierdził prezydent Karol Nawrocki w trakcie Zgromadzenia Narodowego.

Nowa konstytucja w 2030 roku?

Prezydent zapewnił, że będzie stał na straży polskiej ustawy zasadniczej. Zapowiedział też, że do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję.

