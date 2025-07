Zaprzysiężenie Nawrockiego. Prof. Zoll proponuje bezprecedensowe rozwiązanie

Prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, odniósł się w TVN24 do zaplanowanego na 6 sierpnia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, które ma nastąpić przed Zgromadzeniem Narodowym (ZN), czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu.

– Myślę, że Zgromadzenie Narodowe jest takim organem władzy państwowej, które powinno podjąć w tej sytuacji decyzję o ważności wyborów. Nie tylko przyjąć ślubowanie, ale stwierdzić ważność wyborów – powiedział.

Zaprzysiężenie Nawrockiego. "Musi wystąpić precedens"

Jak tłumaczył, Zgromadzenie Narodowe powinno dopuścić do głosu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i jednocześnie senatora KO Adama Bodnara, czyli członka ZN, który "przedstawiłby te zarzuty, które ma w stosunku do Izby Kontroli (Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – red.), i niech Zgromadzenie Narodowe podejmie decyzję i stwierdzi ważność wyborów".

Według Zolla "zamknęłoby to jakąkolwiek dyskusję dotyczącą prawidłowości wyboru pana Nawrockiego". – Myślę, że to jest w interesie także urzędu prezydenta i tej osoby, która ten urząd sprawuje – dodał.

Na uwagę prowadzącej program, że takie rozwiązanie byłoby bez precedensu w polskiej historii, profesor odparł, że "czasami są takie sytuacje, kiedy precedens musi wystąpić". – Znaleźliśmy się w sytuacji niecodziennej i powinno się ją rozwiązać. Uważam, że należy wykorzystać tę możliwość, żeby to Zgromadzenie Narodowe wypowiedziało się co do ważności wyborów – argumentował.

Prof. Zoll: Przyjęcie ślubowania powinno nastąpić później

Jednocześnie stwierdził, że w tej sytuacji "powinno dojść do zawieszenia przyjęcia ślubowania" (...), "żeby była jakaś dyskusja na temat tego, co miał przedstawić prokurator generalny".

– Następnego dnia, czy za dwa dni, mogłoby być kontynuowane posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i wtedy (mogłoby – red.) przyjąć ślubowanie od pana Nawrockiego – tłumaczył Zoll.

W czerwcu profesor proponował zawieszenie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego i przejęcie obowiązków prezydenta przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Według nieoficjalnych informacji na Hołownię miał w tej sprawie naciskać sam premier Donald Tusk.

