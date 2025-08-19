Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski zdradził szczegóły

– Gwarancje bezpieczeństwa z pewnością zostaną ogłoszone wspólnie z naszymi partnerami i będzie coraz więcej konkretów. Wszystko znajdzie się na papierze i zostanie w jakiś sposób sformalizowane w ciągu tygodnia-dziesięciu dni – powiedział prezydent Ukrainy podczas konferencji prasowej.

Brytyjski dziennik "Financial Times" przekazał wcześniej, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dolarów ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją. Dziennik przekazał, że Ukraina i USA mają też zawrzeć umowę dotyczącą produkcji dronów o wartości 50 mld dolarów.

Tuż po rozmowach w Białym Domu Wołodymyr Zełenski mówił, że było to dotychczas jego najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Poinformował, że jednym z tematów rozmów z amerykańskim przywódcą i grupą europejskich liderów były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju. Ocenił, że to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb poinformował w rozmowie z dziennikarzami, że "szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mogą zostać dopracowane w ciągu najbliższego tygodnia".

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z Fox News przekazał, że USA koordynują sprawę gwarancji bezpieczeństwa udzielanych Ukrainie przez państwa europejskie. Mark Rubio podkreślił jednak, że "najsilniejszą gwarancją dla Ukrainy jest silna armia".

Trump spotkał się z Zełenskim

W piątek na Alasce Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Z kolei w poniedziałek w Białym Domu prezydent USA spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odbyło się spotkanie, w którym – poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim – uczestniczyli: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Czytaj też:

Trump przerwał spotkanie, żeby zadzwonić do Putina. Co ustalono?Czytaj też:

Trump: Rozpocząłem przygotowania do spotkania Putina z Zełenskim