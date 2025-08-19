Trump przerwał spotkanie, żeby zadzwonić do Putina. Co ustalono?

Prezydent USA Donald Trump przerwał spotkanie z europejskimi przywódcami w Waszyngtonie, aby zadzwonić do prezydenta Rosji Władimira Putina. Wkrótce potem Trump poinformował, że rozpoczął przygotowania do spotkania Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Przerwane spotkanie Trumpa z europejskimi przywódcami. Powodem telefon do Putina

Doradca Kremla Jurij Uszakow powiedział, że podczas rozmowy telefonicznej Trump i Putin omawiali pomysł "podniesienia rangi przedstawicieli" w negocjacjach na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jak dodał, rozmowa trwała 40 minut i była "szczera i bardzo konstruktywna".

– Rozmawiano o tym, że warto byłoby rozważyć możliwość podniesienia rangi przedstawicieli strony ukraińskiej i rosyjskiej, czyli tych przedstawicieli, którzy uczestniczą we wspomnianych bezpośrednich negocjacjach – tłumaczył Uszakow.

Nie sprecyzował, co dokładnie ma na myśli mówiąc o zwiększeniu rangi rozmów. Nie wspomniał też o możliwości trójstronnego spotkania przywódców.

Według niego prezydenci Rosji i USA "zgodzili się utrzymywać bliskie kontakty w kwestiach dotyczących Ukrainy i innych aktualnych tematów na forum międzynarodowym i dwustronnym".

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump powiedział w poniedziałek Zełenskiemu, że Stany Zjednoczone pomogą zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy w przypadku zawarcia jakiegokolwiek porozumienia mającego na celu zakończenie wojny z Rosją, choć zakres obiecanej pomocy nie został na razie ujawniony.

Według "Financial Times" Ukraina, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa USA, zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dolarów, który ma sfinansować Europa. Zgodnie z tą propozycją Kijów i Waszyngton podpiszą również wartą 50 mld dolarów umowę na produkcję dronów z ukraińskimi firmami.

