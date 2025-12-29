Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) wspólnie ze Specjalną Prokuraturą Antykorupcyjną (SAP) poinformowały o ujawnieniu zorganizowanej grupy przestępczej, w której mieli uczestniczyć czynni deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy. Politycy w zamian za korzyści majątkowe mieli oferować swoje głosy. Ponadto NABU poinformowało o trudnościach pojawiających się podczas realizacji czynności procesowych. Zdaniem służb, funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwowej mają utrudniać działania detektywów pracujących w komisjach parlamentarnych.

Zajączkowska-Hernik: Przestańmy robić dla nich za bankomat

Zajączkowska podkreśla, że to już kolejna podobna afera w ostatnim czasie, gdyż całkiem niedawno na jaw wyszedł skandal w który zamieszani są najbliżsi ludzie prezydenta Zełenskiego, w tym Tymur Mindicz, jego przyjaciel i były już szef jego kancelarii, który uciekł przez Polskę do Izraela. Natomiast niedługo potem wybuchła druga afera korupcyjna związana z posłanką Hanną Skorochod, która jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą i wyłudzenie ogromnych pieniędzy.

Europoseł Konfederacji stwierdziła, że wszystkie te afery nie zostałyby wykryte, gdyby weszła w życie ustawa podpisana przez prezydenta Załenskiego, która miała de facto likwidować niezależność służb antykorupcyjnych NABU i SAP. Dopiero protesty społeczne zmusiły go do wycofania się.

"Dlatego mówię wprost – dość już zadłużania się dla skorumpowanej i niewdzięcznej Ukrainy, koniec z finansowaniem jej w zamian za nic, koniec ze spłacaniem odsetek od udzielonych jej pożyczek. Przestańmy robić dla nich za bankomat, bo mamy swoje gigantyczne problemy, zadłużenie rośnie w rekordowym tempie, ochrona zdrowia jest w zapaści a rosnące rachunki pożerają budżety domowe polskich rodzin. Priorytetem ZAWSZE muszą być Polacy!"To tutaj pomoc od polskiego rządu powinna płynąć w pierwszej kolejności! Jeśli się zgadzacie, podajcie dalej! – podkreśliła europoseł.

