Co ze spotkaniem Putin-Zełenski? Ławrow rozwiewa wątpliwości

W piątek na antenie NBC News minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że aktualnie "nie ma w planach" żadnego spotkania pomiędzy Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Jednocześnie podkreślił, że rosyjski przywódca "jest gotowy" spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, gdy "agenda szczytu będzie gotowa". Jak zaznaczył, obecnie taka sytuacja nie ma miejsca.

Szef rosyjskiego MSZ oznajmił, że Moskwa "zgodziła się wykazać elastycznością" w punktach wskazanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa po spotkaniu z Putinem na Alasce. Zdaniem Ławrowa, to Zełenski "odrzucił wszystkie zasadnicze punkty" dotyczące porozumienia pokojowego. – Gdy prezydent Trump podniósł te kwestie na spotkaniu w Waszyngtonie, na którym Zełenski był obecny z europejskimi sponsorami, jasno podkreślił, że jest kilka zasad, które – według Waszyngtonu – muszą być zaakceptowane – mówił. Dodał, że chodzi o brak członkostwa Ukrainy w NATO oraz rozmowy o kwestiach terytorialnych. – Zełenski powiedział "nie" nawet w sprawie obowiązywania języka rosyjskiego na Ukrainie – oświadczył minister spraw zagranicznych Rosji. – Jak możemy spotykać się z osobą, która udaje przywódcę? – skwitował.

Spotkanie z Putinem. Zełenski zabrał głos

Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył w piątek w konferencji prasowej w Kijowie wraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, ocenił, że Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić jego spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy wezwał sojuszników do nałożenia nowych sankcji na Moskwę, jeśli ta nie wykaże chęci zakończenia wojny.

– Dziś rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jakie nasze kolejne wspólne kroki mogą zapewnić Ukrainie i całej Europie większe bezpieczeństwo oraz przybliżyć realne zakończenie wojny. Po pierwsze, to gwarancje bezpieczeństwa. Razem ze wszystkimi naszymi partnerami osiągnęliśmy ważne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki – mówił Zełenski.

