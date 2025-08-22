Rozmowy USA z Rosją w sprawie Ukrainy na skraju załamania

Negocjacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na temat możliwości zakończenia wojny na Ukrainie, które rozpoczęły się wkrótce po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa i doprowadziły do wizyty Władimira Putina na Alasce, znalazły się w impasie.

Dialog został podważony po wypowiedziach rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który odrzucił gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony państw zachodnich – donosi Bloomberg, powołując się na europejskich urzędników i dyplomatów znających sytuację.

Spotkanie Putin-Zełenski mało prawdopodobne

Według źródeł agencji Kreml może obecnie próbować przekonać Stany Zjednoczone, że plany uzgodnione z Europejczykami i Ukraińcami należy porzucić, a spotkanie Putin-Zełenski powinno zostać zastąpione dalszymi rozmowami na szczeblu niższych rangą urzędników.

Podczas spotkania w Białym Domem z udziałem Zełenskiego, przywódców UE i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte omawiano możliwe gwarancje dla Ukrainy. Premier Włoch Giorgia Meloni zaproponowała plan udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w formie pomocy zbiorowej, która nie wiąże się z członkostwem Kijowa w NATO. Stany Zjednoczone, choć odmówiły wysłania wojsk, nie wykluczyły możliwości udzielenia wsparcia powietrznego.

Ławrow odrzucił jednak wszelkie te plany, chyba że Rosja miałaby wobec nich prawo weta. Powiedział, że dyskusja o gwarancjach bezpieczeństwa bez Moskwy to "droga donikąd", a jakakolwiek obecność obcych wojsk na Ukrainie jest "niedopuszczalna".

Wysoko postawieni europejscy urzędnicy i dyplomaci postrzegają wypowiedzi szefa MSZ Rosji jako próbę przeciągania rozmów i nie wierzą, że Putin jest gotowy na prawdziwe porozumienie.

Trump zrezygnowany

Według doniesień brytyjskiego "Guardiana" Trump zrezygnował z prób zorganizowania dwustronnego spotkania Putina z Zełenskim. Gazeta podała, że Moskwa i Kijów powinny – zdaniem Trumpa – samodzielnie podjąć inicjatywę zorganizowania rozmów twarzą w twarz, co jego zdaniem może być kolejnym krokiem w kierunku zakończenia wojny.

