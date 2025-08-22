Większość Ukraińców chce końca wojny za wszelką cenę. Sondaż wykazał coś jeszcze

55 proc. Ukraińców zgadza się ze stwierdzeniem, że chcieliby jak najszybciej zakończyć wojnę za wszelką cenę. Przeciwnego zdania jest 30 proc. – wynika z sondażu Fundacji Inicjatyw Demokratycznych Ilko Kuczeriwa, o którym pisze w piątek (22 sierpnia) ukraińska agencja UNIAN.

Autorzy badania zwracają uwagę, że od 2023 r. wzrosła liczba osób gotowych na pokój za wszelką cenę. Wówczas za takim scenariuszem opowiadało się 30 proc. respondentów, natomiast przeciw było 53 proc.

Jednocześnie zdecydowana większość Ukraińców, bo aż 73 proc., wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, podczas gdy 17 proc. w to nie wierzy. Na początku inwazji na pełną skalę w zwycięstwo Ukrainy wierzyło 91,5 proc. badanych. Najmniej wierzą w zwycięstwo mieszkańcy obwodów wschodnich (55 proc.). Na południu Ukrainy odsetek ten wynosi 69 proc.

Co Ukraińcy uznają za zwycięstwo w wojnie? Wyniki sondażu dają do myślenia

Uczestników badania zapytano również, które z wymienionych oznak zwycięstwa Ukrainy uznają za najważniejsze. Najwięcej (37 proc.) wskazało, że "powrót wszystkich ukraińskich więźniów, deportowanych i uprowadzonych". 31 proc. wybrało odpowiedź "zachowanie państwowości ukraińskiej".

Dla 30 proc. badanych najważniejszą oznaką zwycięstwa będzie "zaprzestanie ataków rakietowych na Ukrainę", a według 27 proc. "wyzwolenie ziem ukraińskich w granicach z 1991 roku", czyli wszystkich terytoriów okupowanych obecnie przez wojska rosyjskie, z Krymem włącznie.

23 proc. wybrało odpowiedź "odsunięcie Putina od władzy".

Badanie zostało przeprowadzone w formie bezpośredniej w dniach 12-18 sierpnia 2025 r. Wzięło w nim udział łącznie 2002 Ukraińców w wieku 18 i więcej lat z terenów kontrolowanych przez Ukrainę. Błąd pomiaru nie przekracza 2,3 proc.

