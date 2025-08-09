Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa. Znamy datę

Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że w dniu prezydenckiego zaprzysiężenia, Karol Nawrocki otrzymał od Donalda Trumpa list gratulacyjny. W dokumencie zawarto zaproszenie na spotkanie robocze w Białym Domu.

"W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem!" – napisał Szefernaker.

twitter

Przypomnijmy, że w trakcie kampanii wyborczej, przed pierwszą turą wyborów, Trump przyjął Nawrockiego w Gabinecie Owalnym. Jak relacjonował później polski polityk, przywódca USA powiedział mu, że wygra wybory prezydenckie. Prezydent USA ani nikt z jego otoczenie nie spotkał się za to z rywalem Nawrockiego, Rafałem Trzaskowskim.

Nawrocki: Współpraca z USA kluczowa

W piątek prezydent RP udzielił pierwszego wywiadu po zaprzysiężeniu. W rozmowie na antenie Telewizji Republika poruszono kwestię stosunków z USA. – Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowa dla Polski w zakresie naszego bezpieczeństwa (…) i w zakresie ekonomicznym, gospodarczym, w zakresie nowych technologii, które są dla mnie bardzo ważne – powiedział w TV Republika. – Ta współpraca jest kluczowa nie tylko dla Polski, to mnie najbardziej interesuje, ale także dla całej Unii Europejskiej – kontynuował.

– Zgodzę się z panią redaktor, że te sygnały, które dostajemy ze Stanów Zjednoczonych od pana prezydenta Donalda Trumpa, są sygnałami, które pokazują, że nasze relacje z całą pewnością będą na najwyższym poziomie. Ja głęboko wierzę, że Polska stanie się liderem Unii Europejskiej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi – podsumował Karol Nawrocki.

Czytaj też:

Cejrowski: Liczę na iskrę szaleństwa u Nawrockiego. Lisicki: Nie kojarzy mi się z prowokacjamiCzytaj też:

Marta Nawrocka niczym Melania Trump? Lawina komentarzyCzytaj też:

Zaprzysiężenie Nawrockiego. Trump podał skład delegacji USA