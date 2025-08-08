Relacje Polska-Niemcy. Nawrocki: Nie jesteśmy gospodarstwem pomocniczym

Nawrocki udzielił pierwszego wywiadu po prezydenckim zaprzysiężeniu. Był pytany w Telewizji Republika m.in. o plan na politykę zagraniczną. – Oczywiście, że tak będę chciał układać stosunki z Niemcami, żeby były poprawne. Ja traktuję naszych zachodnich sąsiadów i kanclerza Niemiec jako naszych partnerów i w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, mamy wspólną granicę, jest wiele rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

– Natomiast nie pozwolę czy prasie niemieckiej, czy kanclerzowi Niemiec traktowania Polski i Polaków jako junior partnera. To chyba najwyższy czas, aby Niemcy zaczęli traktować Polskę jako partnera. Prezydent Polski nie jest gotowy do tego, aby spoglądać w stronę w ogóle Zachodu czy naszej zachodniej granicy jako na naszych mentorów, czy nauczycieli – kontynuował.

Zaznacza, że Polska ma "swoje konkretne oczekiwania od strony niemieckiej, wśród nich jest wypłata reparacji dla Polski". Wskazał, ze to także "kwestia naszej zachodniej granicy". – My czujemy się partnerem, a nie gospodarstwem pomocniczym państwa niemieckiego i w tej emocji jestem przekonany, że z kanclerzem Niemiec będę gotowy się porozumieć – powiedział prezydent Nawrocki.

Nawrocki: Współpraca z USA kluczowa

W rozmowie poruszono też kwestię stosunków z USA. – Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowa dla Polski w zakresie naszego bezpieczeństwa (…) i w zakresie ekonomicznym, gospodarczym, w zakresie nowych technologii, które są dla mnie bardzo ważne – powiedział w TV Republika. – Ta współpraca jest kluczowa nie tylko dla Polski, to mnie najbardziej interesuje, ale także dla całej Unii Europejskiej – kontynuował.

– Zgodzę się z panią redaktor, że te sygnały, które dostajemy ze Stanów Zjednoczonych od pana prezydenta Donalda Trumpa, są sygnałami, które pokazują, że nasze relacje z całą pewnością będą na najwyższym poziomie. Ja głęboko wierzę, że Polska stanie się liderem Unii Europejskiej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi – podsumował Karol Nawrocki.

