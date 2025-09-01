Nieoficjalnie: Odbyło się spotkanie Nawrockiego z Tuskiem przed wizytą w USA

Według nieoficjalnych doniesień TVN24, w poniedziałek rano w Gdańsku odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Głównym tematem rozmowy głowy państwa z szefem rządu była wizyta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wcześniej Nawrocki i Tusk uczestniczyli w obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

Nawrocki spotka się z Trumpem. Jest jeden temat tabu

Już 3 września prezydent Karol Nawrocki uda się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Będzie to jego pierwsza wizyta zagraniczna jako głowy państwa. Wśród głównych tematów, jakie mają zostać poruszone podczas rozmów polsko-amerykańskich są: obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, kontrakty zbrojeniowe oraz współpraca gospodarcza. Jak wskazał portal Money.pl, jest jeden temat tabu, co do którego zarówno Pałac Prezydencki, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych mają cichą nadzieję, że nie pojawi się na agendzie.

Chodzi o podatek cyfrowy, nad którym od kilku miesięcy trwają prace w polskim rządzie. Nie jest tajemnicą, że jego wprowadzenie oznaczałoby uderzenie przede wszystkim w amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Google czy Meta. Według danych, którymi dysponują polskie władze, firmy te transferują zyski uzyskane w Polsce poza nasz kraj. Zaniżają w ten sposób należny nam podatek dochodowy od osób prawnych – CIT.

Amerykański przywódca już zagroził, że wszystkie kraje, które zdecydują się na wprowadzenie takiego podatku, muszą liczyć się z odwetem ze strony USA w postaci wysokich ceł.

Tak Trump przyjmie Nawrockiego w Waszyngtonie

Nawrocki przyleci do Waszyngtonu dzień przed spotkaniem z prezydentem USA. 3 września o godz. 11:00 czasu lokalnego (godz. 17:00 w Polsce) zostanie oficjalnie powitany przez Donalda Trumpa w Białym Domu, przed wejściem do skrzydła, w którym znajduje się Gabinet Owalny. Tam odbędą się rozmowy dwustronne, a następnie – najprawdopodobniej – wspólny lunch.

Choć wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie będzie miała charakter roboczy, to Donald Trump zaproponował mu zakwaterowanie w Blair House. To rezydencja rządowa w Waszyngtonie, znajdująca się w pobliżu Białego Domu, przy Pennsylvania Avenue.

