Temat tabu spotkania Nawrocki – Trump. "Cicha nadzieja, że się nie pojawi"

Już 3 września prezydent Karol Nawrocki uda się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Będzie to jego pierwsza wizyta zagraniczna jako głowy państwa. Wśród głównych tematów, jakie mają zostać poruszone podczas rozmów polsko-amerykańskich są: obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, kontrakty zbrojeniowe oraz współpraca gospodarcza. Jak jednak wskazuje portal Money.pl, jest jeden temat tabu, co do którego zarówno Pałac Prezydencki, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych mają cichą nadzieję, że nie pojawi się na agendzie.

Podatek cyfrowy. Temat tabu spotkania Nawrocki – Trump

Chodzi o podatek cyfrowy, nad którym od kilku miesięcy trwają prace w polskim rządzie. Nie jest tajemnicą, że jego wprowadzenie oznaczałoby uderzenie przede wszystkim w amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Google czy Meta. Według danych, którymi dysponują polskie władze, firmy te transferują zyski uzyskane w Polsce poza nasz kraj. Zaniżają w ten sposób należny nam podatek dochodowy od osób prawnych – CIT.

Portal przypomina, że amerykański przywódca już zagroził, że wszystkie kraje, które zdecydują się na wprowadzenie takiego podatku, muszą liczyć się z odwetem ze strony USA w postaci wysokich ceł. Czy kwestia ta padnie podczas rozmowy Nawrocki – Trump? To pozostaje już w gestii gospodarza spotkania. Takiego scenariusza nie wyklucza rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Według niego, temat może się pojawić, bo wywołał go sam Donald Trump.

"Mało poważne" zapowiedzi rządu

– Trudno powiedzieć, jak ewentualna dyskusja przebiegnie, bo rząd zdążył ogłosić pomysł. Ale wciąż brakuje projektu ustawy, do którego prezydent mógłby się odnieść, więc te zapowiedzi rządu są póki co nieprecyzyjne, niekonkretne, a tym samym mało poważne – wskazał Leśkiewicz.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, iż rząd oczekuje od prezydenta, aby przedstawił sytuację taką, jaka ona jest, a więc powiedział, że trwają prace nad ewentualnymi zmianami oraz że zostaną one poddane procesowi konsultacyjnemu, gdzie w tej sprawie będą mogli się wypowiedzieć zarówno instytucje, jak i obywatele. Standerski zwrócił uwagę, że byłoby niezręcznie, gdybyśmy ingerowali w amerykański system podatkowy. – Z kolei rolą rządu jest m.in. prowadzenie własnej, wewnętrznej polityki podatkowej – podsumował wiceminister.

Trump grozi dodatkowymi cłami

Ostrzeżenie ze amerykańskiego przywódcy w tej sprawie pojawiło się pod koniec sierpnia. "Jako prezydent Stanów Zjednoczonych przeciwstawię się krajom, które atakują nasze wspaniałe amerykańskie firmy technologiczne" – napisał w ubiegły poniedziałek Donald Trump na portalu Truth Social. Polityk zaznaczył, że podatki cyfrowe, przepisy dotyczące usług cyfrowych i regulacje w sprawie rynków cyfrowych zostały stworzone, by "krzywdzić albo dyskryminować amerykańską technologię".

Jego zdaniem, tego rodzaju narzędzia są niesprawiedliwe, ponieważ "całkowicie pomijają największe chińskie firmy technologiczne". "To musi się zakończyć i to zakończyć TERAZ. Tym postem w sieci TRUTH powiadamiam wszystkie kraje posiadające podatki cyfrowe, przepisy, zasady, regulacje, że dopóki będą w nich obowiązywać te dyskryminacyjne środki, ja, jako prezydent USA, nałożę znaczące dodatkowe cła na eksport z tych krajów do USA i wprowadzę ograniczania eksportowe na naszą bardzo chronioną technologię i na chipy" – napisał prezydent.

