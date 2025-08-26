Trump grozi dodatkowymi cłami. Polska ulegnie?
Trump grozi dodatkowymi cłami. Polska ulegnie?

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump Źródło: PAP/EPA / Al Drago
Prezydent Donald Trump zapowiada nałożenie dodatkowych ceł na kraje posiadające podatek cyfrowy lub inne rozwiązania dot. branży technologicznej.

"Jako prezydent Stanów Zjednoczonych przeciwstawię się krajom, które atakują nasze wspaniałe amerykańskie firmy technologiczne" – napisał w poniedziałek prezydent Donald Trump na portalu Truth Social. Polityk zaznacza, że podatki cyfrowe, przepisy dotyczące usług cyfrowych i regulacje w sprawie rynków cyfrowych zostały stworzone, by "krzywdzić albo dyskryminować amerykańską technologię".

Jego zdaniem tego rodzaju narzędzia są niesprawiedliwe, ponieważ "całkowicie pomijają największe chińskie firmy technologiczne". "To musi się zakończyć i to zakończyć TERAZ. Tym postem w sieci TRUTH powiadamiam wszystkie kraje posiadające podatki cyfrowe, przepisy, zasady, regulacje, że dopóki będą w nich obowiązywać te dyskryminacyjne środki, ja, jako prezydent USA, nałożę znaczące dodatkowe cła na eksport z tych krajów do USA i wprowadzę ograniczania eksportowe na naszą bardzo chronioną technologię i na chipy" – napisał prezydent.

Donald Trump dodał, że USA i amerykańskie firmy technologiczne nie są już światową "skarbonką" ani "popychadłem". "Okaż szacunek Ameryce i naszym niesamowitym firmom technologicznym albo zmierz się z konsekwencjami!" – wzywa prezydent USA.

Podatek cyfrowy w Polsce? Gawkowski zapowiada

Ministerstwo Cyfryzacji w sierpniu przedstawi propozycję wprowadzenia podatku cyfrowego – zapowiedział na początku miesiąca wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Projekt ma zostać ogłoszony mimo sprzeciwu ze strony światowych gigantów, takich jak Google czy Meta. – Niech cały świat usłyszy, że Google nie chciało płacić sprawiedliwych podatków – mówi Gawkowski w rozmowie z serwisem Money.pl. – Mamy do czynienia z szantażem firm. Państwo ma ulegać? – pyta retorycznie.

Ministerstwo pracuje nad projektem od miesięcy i – jak zapewnia Gawkowski – ma pełne poparcie premiera. Model podatku ma opierać się na rozwiązaniach stosowanych m.in. we Francji, Hiszpanii i Austrii. Pierwsze założenia zostaną przedstawione w ciągu dwóch tygodni, a celem jest wprowadzenie ustawy w 2025 roku i rozpoczęcie poboru podatku od 2027 roku.

– To nie jest podatek przeciwko technologii. To podatek równościowy, który ma zrównoważyć warunki gry między międzynarodowymi gigantami a lokalnymi firmami – podkreśla minister.

Źródło: Truth Social/WP
