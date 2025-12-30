Prawica zdominowała You Tube. Druzgocące dane

Profil Emocje W Sieci zajmujący się monitorowaniem polskiego internetu podał zestawieniu 15 polityków, którzy mają najwięcej wyświetleń na swoich kanałach na You Tube.

Z zestawienia wynika, że prawica ma tutaj zdecydowaną przewagę. Świetny wynik zanotował szczególnie lider Konfederacji Sławomir Mentzen, którego kanał w 2025 roku miał 147,3 mln wyświetleń. Bardzo dobry wynik notuje również Dariusz Matecki – 112,4 mln wyświetleń. Na podium znalazł się również Jan Kanthak – 93,7 mln wyświetleń.

Kolejne miejsca zajęli Sebastian Kaleta (90,8 mln), Patryk Jaki (70,8 mln), Jacek Ozdoba (63,4 mln) Michał Woś (46,8 mln), Andrzej Śliwka (36,3 mln), Karol Nawrocki (35,9 mln) Ewa Zajączkowska (31,1 mln), Przemysław Czarnek (30,8 mln), Piotr Müller (29,1 mln), Marek Jakubiak (23,1 mln), Rafał Trzaskowski (21,3 mln) i Grzegorz Braun (18,7 mln).

Jak widać, wśród 15 najpopularniejszych polityków tylko Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i były kandydat KO w wyborach prezydenckich, nie jest kojarzony z szeroko pojmowaną prawicą.

W zestawieniu nie pojawił się ani jeden polityk z Lewicy, Polski 2050, PSL czy Razem.

Polaków zapytano o "człowieka roku"

Zbliżający się sylwester to czas m.in. podsumowań. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie WP zapytano, kogo można uznać za "człowieka roku 2025". 26,6 proc. respondentów uważa, że Karol Nawrocki powinien uzyskać taki tytuł. Prezydent wyraźnie góruje w zestawieniu nad wszystkimi innymi osobami – to już kolejny sondaż w ostatnim czasie, z którego głowa państwa może być zadowolona.

Drugie miejsce przypadło tenisistce Idze Świątek, którą wskazało 11,6 proc. respondentów, a na najniższym stopniu podium znalazł się astronauta Sławosz Uznański z wynikiem 11 proc.

Za podium znalazł się premier Donald Tusk, na którego zagłosowało 9,3 proc. ankietowanych. Zaskakiwać może wysoka pozycja Jerzego Owsiaka, który znalazł się na piątym miejscu zdobywając 8,3 proc. głosów.

