Gawkowski o podatku cyfrowym w Polsce: Mamy do czynienia z szantażem

Projekt ma zostać ogłoszony mimo sprzeciwu ze strony światowych gigantów, takich jak Google czy Meta. – Niech cały świat usłyszy, że Google nie chciało płacić sprawiedliwych podatków – mówi Gawkowski w rozmowie z serwisem Money.pl. – Mamy do czynienia z szantażem firm. Państwo ma ulegać? – pyta retorycznie.

Przy pełnym poparciu premiera

Ministerstwo pracuje nad projektem od miesięcy i – jak zapewnia Gawkowski – ma pełne poparcie premiera. Model podatku ma opierać się na rozwiązaniach stosowanych m.in. we Francji, Hiszpanii i Austrii. Pierwsze założenia zostaną przedstawione w ciągu dwóch tygodni, a celem jest wprowadzenie ustawy w 2025 roku i rozpoczęcie poboru podatku od 2027 roku.

– To nie jest podatek przeciwko technologii. To podatek równościowy, który ma zrównoważyć warunki gry między międzynarodowymi gigantami a lokalnymi firmami – podkreśla minister.

"Polska nie będzie w trzeciej lidze podatkowej"

Wicepremier krytykuje dotychczasową bierność państw wobec działań big techów. – Dlaczego Google płaci podatek we Francji, a w Polsce nie? Dlaczego polskie firmy mają konkurować z korporacjami, które wyprowadzają pieniądze za granicę i unikają opodatkowania? – mówi Gawkowski.

Na pytanie o możliwą reakcję gigantów technologicznych, takich jak wycofanie usług z Polski, minister odpowiada bez wahania: – Niech próbują. Jeśli jakaś firma chce odejść, bo nie chce płacić podatków, to niech świat to zobaczy. – Wielka korporacja myśli, że może szantażować państwo, bo z jej usług korzystają miliony osób. Ale czy państwo ma ulegać? Jeżeli jakakolwiek korporacja przyjdzie i podważy zasady demokratycznego państwa – a zasadą jest sprawiedliwość społeczna wpisana w konstytucję, w tym równe podatki – to dlaczego Polska ma być w trzeciej lidze podatkowej Europy? – podsumowuje.

Na przekór Unii Europejskiej

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu Komisja Europejska oficjalnie wycofała się z planów wprowadzenia unijnego podatku cyfrowego, który miał obciążyć największe amerykańskie platformy technologiczne, takie jak Meta, Google czy Apple. Projekt ten został usunięty z propozycji nowych źródeł dochodów na budżet UE na lata 2028–2034.

Decyzja jest postrzegana jako gest wobec Stanów Zjednoczonych. Rezygnacja z podatku wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowy – wcześniej podobny krok wykonała Kanada pod presją Donalda Trumpa, który od dawna głośno krytykuje opodatkowanie amerykańskich firm przez inne kraje.

Czytaj też:

Rząd ogłasza sukces aplikacji mObywatel. Podano liczbyCzytaj też:

"Mówimy o śmiertelnym zagrożeniu dla naszych dzieci". Gawkowski alarmuje