UE ugięła się pod naciskiem Trumpa? Zapadła decyzja o wycofaniu

Serwis donosi, że temat podatku cyfrowego, nad którym miała pracować Komisja Europejska, został usunięty z listy proponowanych podatków na najbliższą, 7-letnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Lista ta stanowi wykaz inicjatyw, które mają generować przychody dla UE w ciągu nadchodzących lat. Politico zastrzega, że dokument może wciąż zostać zmieniony – zanim nastąpi oficjalna publikacja. Zaplanowano ją na 16 lipca.

Co ciekawe, jeszcze w maju KE podkreślała, że dzięki wprowadzeniu nowej daniny będzie możliwa szybsza redukcja unijnego zadłużenia. Portal wskazuje, że wycofanie się z unijnego podatku cyfrowego może być działaniem strategicznym, które ma posłużyć do osiągnięcia porozumienia z USA ws. ceł. W kwietniu szefowa KE Ursula von der Leyen groziła Donaldowi Trumpowi wprowadzeniem podatku cyfrowego, jeśli rozmowy dot. ceł zakończą się fiaskiem.

Gdyby podatek wszedł w życie, obłożeni by nim zostali amerykańscy giganci, takich jak Meta, Apple czy Google.

MC: Prace nad podatkiem cyfrowym trwają

Podatek cyfrowy już działa m.in. we Francji czy Włoszech i nie jest tam elementem wiążącym z UE. W Polsce nad projektem dot. tego rodzaju daniny pracuje Ministerstwo Cyfryzacji. Resort pytany przez money.pl o stan zaawansowania prac, odpowiada: "W ministerstwie trwają i są na ukończeniu analizy dotyczącego racjonalnego modelu podatku cyfrowego".

Na liście, do której dotarło Politico, pojawiły się trzy nowe podatki. Jak czytamy, obejmują one elektroodpady, wyroby tytoniowe i największe firmy w UE z obrotami powyżej 50 mln euro rocznie. W sumie mają one przynieść ok. 25-30 mld euro rocznie na spłatę zadłużenia Unii, wykorzystanego na finansowanie stymulowania gospodarki po pandemii.

Po oficjalnej prezentacji, propozycje KE zostaną poddane pod dyskusję między krajami UE. Państwa członkowskie będą mieć dwa lata na to, by zaakceptować nowe podatki.

