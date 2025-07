"Mówimy o śmiertelnym zagrożeniu dla naszych dzieci". Gawkowski alarmuje

W poniedziałek Komisja Europejska poinformowała, że popularna platforma zakupowa Temu może zostać ukarana karą grzywny w wysokości nawet 6 proc. jej globalnych obrotów w zawiązku z podejrzeniem naruszenia ustawy o usługach cyfrowych i sprzedaży nielegalnych towarów.

Nielegalne praktyki

Tymczasem minister cyfryzacji wysłał list do ministra aktywów państwowych, w którym sprzeciwia się zawarciu umowy o partnerstwie strategicznym pomiędzy Pocztą Polską a chińskim gigantem. W swoim obszernym wpisie na platformie X Krzysztof Gawkowski alarmuje, że "chińskie platformy handlu internetowego bezkarnie omijają przepisy, a my tracimy na tym miliardy".

"Mówimy o śmiertelnym zagrożeniu dla naszych dzieci – na przykład o niespełniających standardów zabawkach, które mogłyby doprowadzić do tragedii. Tymczasem polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca Temu «tajemnicze i zwodnicze» praktyki cenowe. Czyli, po prostu, wprowadzanie konsumentów w błąd" – pisze polityk Lewicy.

Gawkowski wskazuje, że kolejną kontrowersyjną kwestią działalności Temu jest praktyka zaniżania wartości przesyłek i wykorzystywanie luk w przepisach celnych. Z tego powodu np. polscy przedsiębiorcy przegrywają konkurencję o klienta ze swoimi chińskimi odpowiednikami.

twitter

"W zeszłym roku do UE trafiło ponad 4,5 MILIARDA paczek o deklarowanej wartości poniżej 150 euro – dwa razy więcej niż rok wcześniej! Pół miliona paczek na godzinę, z czego 91 proc. z Chin! A szacunki Komisji wskazują, że aż 65 proc. takich paczek może mieć zaniżoną wartość! To nie jest handel, to celowy dumping i systemowe oszustwo na niewyobrażalną skalę, które bezlitośnie uderza w polską gospodarkę i dobrobyt naszych obywateli!" – stwierdził Gawkowski.

Potrzeba reakcji UE

Szef resortu cyfryzacji zapowiedział, że spotka się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w celu opracowania możliwości wywarcia wpływu na na Komisję Europejską i wdrożenia przepisów, które zatrzymają nielegalne praktyki chińskich przedsiębiorców.

"Nie możemy pozwolić, by cyfrowi giganci bezkarnie niszczyli polską przedsiębiorczość i zagrażali bezpieczeństwu naszych obywateli!" – zakończył swój wpis minister.

Czytaj też:

Tyle Polacy płacą za używane auta. Jak wypadamy na tle Europy?Czytaj też:

Orlen szykuje rewolucję. W ambitnym planie ma pomóc Microsoft