Orlen szykuje rewolucję. W ambitnym planie ma pomóc Microsoft

– Transformacja energetyczna to wyzwanie dla całej gospodarki, które wymaga podjęcia konkretnych działań tu i teraz. Strategia Orlenu do 2035 to największy program inwestycyjny w historii polskiej energetyki wart nawet 380 mld zł. Już dziś ten sektor stał się jednym wielkim placem budowy. Chcemy jeszcze przyspieszyć, dlatego sięgamy po dostępne na rynku narzędzia, które wesprą naszą codzienną pracę – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Grupa Orlen to ponad 200 spółek zlokalizowanych w kilkunastu krajach, a efektywne zarządzanie taką strukturą wymaga ciągłej wymiany informacji, wprowadzania nowych rozwiązań, które pozwalają utrzymać konkurencyjność i jeszcze lepiej realizować cele biznesowe.

– Wdrożenie rozwiązań AI w organizacji liczącej ponad 60 tys. osób zwiększy efektywność naszych codziennych działań, odciążając pracowników od prostych, powtarzalnych obowiązków, pozwalając na dużo lepsze wykorzystanie ich unikalnych kompetencji. To one są naszym najcenniejszym zasobem – dodał Fąfara.

Rewolucja z udziałem Microsoft

Transformacja cyfrowa to jeden z głównych elementów strategii Grupy Orlen do 2035 r.

– Chcemy wzmacniać kompetencje cyfrowe zespołów dzięki rozwiązaniom wspierającym rozwój i wdrażanie nowoczesnych narzędzi IT w całej organizacji. Zastosowanie Microsoft Copilot czy Agentic AI pozwoli nam skutecznie zoptymalizować oraz wzmocnić poziom cyberbezpieczeństwa w całej Grupie Orlen, a także poprawi efektywność pracy oraz docelowo umożliwi osiągnięcie efektu synergii grupy kapitałowej i przyniesie realne korzyści – dodał wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Robert Soszyński.



Podpisane porozumienie o współpracy z Microsoft jest jednym z elementów realizacji tego strategicznego celu. Umowa zakłada standaryzację oraz konsolidację licencji na oprogramowania w całej grupie, zabezpieczenie i rozwój technologii chmurowych oraz wykorzystanie inteligentnych asystentów, którzy mogą odciążać pracowników od codziennych powtarzalnych zadań, jak i przygotowywać rekomendację działań na podstawie przeanalizowanych danych, wskazano w materiale.

– Wdrażane rozwiązania będą miały szerokie zastosowanie i mogą być z powodzeniem wykorzystywane w analizie obowiązujących i planowanych zmian regulacyjnych, kontrolingu, analizie globalnych danych strategicznych rynków ropy czy gazu, ale również projektowaniu stron internetowych czy zarządzania logistyką dostaw. Jest to kolejny duży krok na drodze transformacji cyfrowej Grupy Orlen – wyjaśnił dyrektor wykonawczy ds. transformacji cyfrowej i IT Michał Furman.

Orlen stawia na AI

Współpraca zakłada także rozwój kompetencji w zakresie AI wewnątrz Orlenu. Na podstawie podpisanego porozumienia powstanie Centrum Kompetencyjne Sztucznej Inteligencji, Innowacji Cyfrowej i Zaawansowanej Analityki, które będzie pełnić rolę wewnętrznego inkubatora innowacji – identyfikować i rozwijać projekty przynoszące realną wartość biznesową, wspierać eksperymentowanie z technologiami GenAI oraz umożliwiać ich wdrażanie w całej Grupie.



"Wdrożenie sztucznej inteligencji do organizacji to dzisiaj decyzja strategiczna. Liderzy, którzy traktują AI jako integralną część modelu operacyjnego, nie tylko odpowiadają na wyzwania rynku, ale zaczynają go aktywnie kształtować. Rozpoczęła się era organizacji, w których człowiek i technologia współpracują na równych zasadach. Chodzi o stworzenie warunków, w których ludzie mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne: podejmowaniu lepszych decyzji, rozwijaniu innowacji i budowaniu przewagi, która nie opiera się wyłącznie na czasie czy kosztach, ale na wartości" – podkreśliła dyrektor generalna Microsoft w Polsce Iwona Szylar.



Podpisana umowa dotyczy nie tylko licencji na oprogramowania, zgodnie z porozumieniem Microsoft i Orlen będą wspólnie organizowały warsztaty oraz prowadziły analizy potencjału wykorzystania AI.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

