Największe w Europie turbiny wiatrowe trafiły na Bałtyk. Polska stawia na wiatraki

Minuta pracy turbiny pozwoli wyprodukować energię wystarczającą do zasilenia autobusu elektrycznego na dystansie 100 km. Morska farma wiatrowa Baltic Power już w przyszłym roku będzie w stanie pokryć 3% krajowego zapotrzebowania na energię, podano.

– Rozpoczęliśmy kluczowy etap realizacji inwestycji, która realnie modernizuje polską energetykę. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych to długofalowe zwiększenie naszego bezpieczeństwa energetycznego, co ma szczególne znaczenie w dobie niestabilności geopolitycznej. Uwolniliśmy region od rosyjskich węglowodorów, a teraz otwieramy nowy rozdział w historii polskiej energetyki. Realizacja inwestycji umożliwia nam zebranie doświadczeń, które wykorzystamy przy kolejnych morskich farmach wiatrowych zaplanowanych w naszej strategii. Nasze doświadczenie i zaangażowanie będzie także bezcenne dla całej gospodarki. Budowa morskiej energetyki wiatrowej, czyli jednego z najbardziej efektywnych i przewidywalnych odnawialnych źródeł, wspierającego moce konwencjonalne, pozwoli zbudować w Polsce stabilny, czysty i konkurencyjny miks energetyczny – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

"Ważny dzień dla polskiej energetyki"

W ramach projektu Baltic Power zainstalowano pierwsze z 76 turbin. Każda z nich jest w stanie wytwarzać energię wystarczającą do zasilenia wszystkich gospodarstw domowych w mieście wielkości Stalowej Woli czy Krosna. Wydajność pracy morskich turbin osiąga niemal 50 proc., to efektywność porównywalna do źródeł konwencjonalnych.

– To ważny dzień dla polskiej energetyki. Z sukcesem przeprowadziliśmy pionierską operację instalacji największych turbin wiatrowych używanych obecnie w Europie. Budowa morskiej farmy jest gigantycznym wyzwaniem inżynieryjnym i operacyjnym, wymagającym m.in. koordynacji pracy nawet 15 różnych statków. To, co cieszy nas jednak szczególnie, to fakt, że projekt realizowany przez Grupę Orlen i Northland Power obejmuje elementy produkowane lokalnie. Część gondol do naszych turbin powstaje w nowej fabryce Vestas w Szczecinie. To kolejne kluczowe elementy naszej farmy produkowane w Polsce, po konstrukcjach morskich stacji elektroenergetycznych, kablach lądowych czy elementach fundamentów – dodał prezes Baltic Power Grzegorz Szabliński.

Uruchomienie farmy planowane jest na 2026 rok. Baltic Power będzie pierwszą farmą wiatrową dostarczającą do Polski energię z morza.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

