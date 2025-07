Tyle Polacy płacą za używane auta. Jak wypadamy na tle Europy?

Raport jest oparty na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

Duża rozbieżność cen aut

"Nasza analiza wykazała, że mamy do czynienia z dużą rozbieżnością cen między krajami. W Polsce i na Węgrzech samochody używane są dużo tańsze niż na Słowacji i w Czechach. Różnica mediany cen pomiędzy Polską a Czechami wynosi aż 14,5 proc. Jest to spowodowane przede wszystkim średnią wieku i przebiegu aut, które w Czechach są niższe niż w Polsce, ale także większą siłą nabywczą społeczeństwa. Otóż, średnia siła nabywcza przypadająca na Polaka wyniosła w 2024 roku 12 561 euro, podczas gdy średnia dla Europy wynosiła 18 768 euro. Czech miał przeciętną siłę nabywczą 14 106 euro, czyli o 1 545 euro wyższą niż Polak" – powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings – operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto – Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o. Spółka posiada 63 oddziały, w tym 14 w Polsce. AAA Auto sprzedało w Polsce 27,8 tys. aut używanych w 2024 r.

Sprzedaż używanych samochodów w Polsce

Na polskim rynku wtórnym sprzedano 120 243 samochody w maju br., a ich średnia cena wyniosła 44 769 zł – wynika z czerwcowego raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

"Wraz z malejącą liczbą transakcji w maju wzrosła średnia cena samochodów używanych, co wynika z mniejszej podaży w ogóle oraz większego napływu młodych samochodów do obrotu. Daje to nadzieję na pozytywne zmiany na rynku w kontekście odmłodzenia floty samochodów na polskich drogach. Już teraz mediana wieku używanych aut oferowanych na rynku wtórnym spadła do 11 lat oraz zmniejszył się ich przebieg" – powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings – operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto – Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Średni przebieg sprzedanego auta w maju br. wynosił 165 482 km, średni wiek 11 lat (rok produkcji 2014), a czas oczekiwania na kupca wynosił przeciętnie 41 dni, wymieniono.

