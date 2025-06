Tyle używanych aut sprzedano w Polsce. Dominują dwa rodzaje

"Wraz z malejącą liczbą transakcji w maju wzrosła średnia cena samochodów używanych, co wynika z mniejszej podaży w ogóle oraz większego napływu młodych samochodów do obrotu. Daje to nadzieję na pozytywne zmiany na rynku w kontekście odmłodzenia floty samochodów na polskich drogach. Już teraz mediana wieku używanych aut oferowanych na rynku wtórnym spadła do 11 lat oraz zmniejszył się ich przebieg" – powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings – operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto – Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Te samochody sprzedawały się najczęściej

Średni przebieg sprzedanego auta w maju br. wynosił 165 482 km, średni wiek 11 lat (rok produkcji 2014), a czas oczekiwania na kupca wynosił przeciętnie 41 dni, wymieniono.

W minionym miesiącu najczęściej sprzedawały się samochody benzynowe (47,3 proc.), przed autami z silnikiem diesla – 41,6 proc. i napędzanymi LPG (6,1 proc.). Udział samochodów elektrycznych w sprzedaży na rynku wtórnym wyniósł 1,02 proc.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o. Spółka posiada 63 oddziały, w tym 14 w Polsce. AAA Auto sprzedało w Polsce 27,8 tys. aut używanych w 2024 r.

Wzrosła liczba sprowadzanych aut

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w maju br. wyniosła 80 459 sztuk, co oznacza wzrost o 2 proc. r/r – podał IBRM Samar.

"Łącznie w ciągu pięciu miesięcy 2025 roku sprowadzono do Polski 408 264 używane auta o DMC do 3,5 tony, co oznacza wzrost w ciągu roku o 1,4 proc.. Zdecydowaną większość importowanych w tym roku pojazdów – dokładnie 367 607 sztuk – stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 0,2 proc. więcej niż przed rokiem. Na uwagę zasługuje import samochodów użytkowych – 40 657 sztuk to o 13,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeżeli tempo importu się nie załamie, na koniec roku suma importowanych aut o DMC do 3,5 tony przekroczy 1 milion sztuk" – czytamy w komunikacie.

