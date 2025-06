Chińskie samochody w Polsce. Imponujący wzrost rejestracji

W maju zarejestrowano w Polsce ponad 3 300 osobowych samochodów z Chin, cztery razy więcej niż przed rokiem. Od początku roku przybyło ich już niemal 14 tysięcy, co oznacza sześciokrotny wzrost rynku względem pierwszych 5 miesięcy ub.r. Udział marek chińskich w rejestracjach nowych aut osobowych wyniósł w maju 7,3 proc. – podkreśliła spółka.

Polacy rejestrują coraz więcej samochodów z Chin

– Chińczycy w bardzo szybkim tempie zwiększają udziały w polskim rynku. Jest to zasługa polityki cenowej idealnie odpowiadającej potrzebom polskiego nabywcy, dopracowania samochodów pod względem technologicznym i stylistycznym, a także bogatego wyposażenia – powiedział Makula, cytowany w komunikacie.

Prezes Superauto.pl spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży chińczyków na naszym rynku, co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia ich udziału w rejestracjach nowych aut osobowych nawet do 15-20 proc. jeszcze w tym roku.

"Skazani" na samochody używane? Widać nową sytuację

Według niego, popularność "chińczyków" ma tę korzyść, że nowymi autami zaczynają się interesować osoby prywatne, do tej pory "skazane" na samochody używane. Są już pierwsze efekty tej sytuacji – pojazdy zarejestrowane na właścicieli prywatnych stanowiły w okresie styczeń-maj ponad 34 proc. wszystkich nowych osobowych, o 2 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

Czytaj też:

Używane, powypadkowe auta z zagranicy zalewają Polskę