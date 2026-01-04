Kamera TP-LINK Tapo C560WS

Bardzo dobra jakość obrazu, dwupasmowe Wi-Fi 6, świetny stosunek ceny do możliwości oraz skuteczny system, który za pomocą algorytmów AI rozpoznaje twarze, a także identyfikuje ludzi, zwierzęta i samochody – to największe zalety obrotowej kamery zewnętrznej chińskiej firmy TP-Link.
Kamera w białej, plastikowej obudowie jest solidnie wykonana (klasa szczelności IP66), wygląda nowocześnie, a jednocześnie nie rzuca się za bardzo w oczy. Jej konfiguracja jest intuicyjna i zajmuje bardzo mało czasu. Kamerę z Internetem można połączyć zarówno poprzez kabel Ethernet, jak i bezprzewodowo przez Wi-Fi. Standard Wi-Fi 6 pozwala na szybki transfer danych, zwłaszcza w paśmie 5 GHz.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
