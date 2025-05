Na te pojazdy dostaniesz dofinansowanie. Ruszył nabór wniosków

Finansowanie programu o wartości 2 mld zł zapewniono z Funduszu Modernizacyjnego. Nabór potrwa od 30 maja 2025 r. do 30 czerwca 2029 r.

Dotacje będą przyznawane do różnicy ceny między zakupem referencyjnego pojazdu spalinowego a zeroemisyjnego, w przypadku leasingu będą to dopłaty do opłaty wstępnej, ustalonej w umowie leasingu.

Realizacja celów unijnego rozporządzenia

"Program wsparcia inwestycji w zeroemisyjne ciężarówki jest elementem kompleksowej oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla rozwoju zeroemisyjnego transportu ciężkiego. 31 marca uruchomiliśmy programy wsparcia dla rozwoju infrastruktury sieciowej i ładowania pojazdów ciężkich. Przyczyniają się one do transformacji polskiego sektora transportu, a tym samym do poprawy jakości powietrza oraz wzrostu jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Pozwolą również na realizację celów wskazanych w unijnym rozporządzeniu AFIR dotyczącym rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych" – powiedział zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Paweł Augustyn, cytowany w komunikacie.

Nabór wniosków dotyczy zakupu i leasingu zeroemisyjnych samochodów dostawczych i ciężarowych kategorii N2 i N3. To pojazdy, które wykorzystują do napędu wyłącznie energię elektryczną w akumulatorach ładowanych zewnętrznie, energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych, wyjaśniono.

Beneficjentami programu mogą zostać przedsiębiorcy. Jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć 15 proc. budżetu określonego dla naboru.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od formy wsparcia.

Zakup pojazdu zeroemisyjnego:

– do 30 proc. w przypadku dużego przedsiębiorstwa

– do 50 proc. w przypadku średniego przedsiębiorstwa

– do 60 proc. w przypadku mikroprzedsiębiorstwa i małego przedsiębiorstwa

kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż:

– 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2

– 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3.

Leasing pojazdu zeroemisyjnego:

– do 30 proc. w przypadku dużego przedsiębiorstwa

– do 50 proc. w przypadku średniego przedsiębiorstwa

– do 60 proc. w przypadku mikroprzedsiębiorstwa i małego przedsiębiorstwa

kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż:

– 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2 oraz nie więcej niż opłata wstępna

– 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3 oraz nie więcej niż opłata wstępna, wymieniono w materiale.

