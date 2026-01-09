Agent ICE, który zastrzelił Good został wcześniej ranny w podobnej sytuacji

Jonathan Ross, agent Służby Imigracyjnej i Celnej, który według doniesień brał udział w śmiertelnym postrzeleniu Renee Good, która nie zastosowała się do poleceń i z impetem ruszyła autem niemal go taranując, był w przeszłości ciągnięty przez pojazd uciekającego podejrzanego na dystansie ponad 100 jardów (ok. 91,5 metrów). Do zdarzenia doszło w czerwcu w Bloomington (stan Minnesota) podczas próby aresztowania obcokrajowca – skazanego przestępcy seksualnego. Agent doznał obrażeń wymagających założenia 20 szwów na prawą rękę i 13 szwów na lewą dłoń.

Ross ucierpiał w podobnym zdarzeniu

Wspomnianym przestępcom seksualnym był 40-letniego Roberto Carlosa Munoza. Ława przysięgłych uznała go winnym napaści na funkcjonariusza federalnego z użyciem niebezpiecznej i śmiercionośnej broni oraz spowodowania obrażeń ciała.

W toku postępowania karnego ustalono, że Ross i inni agenci zatrzymali Munoza na podstawie nakazu imigracyjnego i poprosili go o otwarcie okna i drzwi. Mężczyzna otworzył je tylko częściowo i nie wykonał dalszych poleceń. Wobec tego Ross wybił tylną szybę i próbował otworzyć pojazd od środka. W tym momencie cudzoziemiec ruszył i odjechał, podczas gdy ręka Rossa była uwięziona w samochodzie. Agent został przeciągnięty przez wspomnianą odległość.

37-letnia kobieta, która zginęła w Minneapolis podczas akcji służb imigracyjnych (ICE), kiedy zastawiła im drogę swoim SUV-em, była matką trójki dzieci, gitarzystką i poetką amatorką. Według Associated Press, Renee Good wcześniej pracowała jako asystentka stomatologiczna, a także w kasie oszczędnościowo-kredytowej. Pochodziła z Colorado Springs, przeprowadziła się do Minneapolis zaledwie rok wcześniej z Kansas City.

Renee Good zaangażowana w proimigracyjną "ICE Watch"

Jak dowiedział się "New York Post" Good była zaangażowana w "ICE Watch", luźną koalicję aktywistów, której celem jest zakłócanie działalności służb realizujących deportacje nielegalnych imigrantów. Minneapolis, gdzie działała, jest "miastem sanktuarium" dla nielegalnych przybyszów.

"Miasta sanktuaria" to potoczne określenie miast, których władze przez lata wpuszczały do siebie nielegalnych imigrantów, a teraz utrudniają ich deportacje. To m.in. San Francisco, Oakland, Los Angeles, Chicago czy Nowy Jork. Rządzą tam przedstawiciele Partii Demokratycznej, którzy sprzeciwiają się imigracyjnej polityce administracji prezydenta Trumpa, której elementem jest masowe odsyłanie nielegalnie przebywających w USA cudzoziemców do krajów ich pochodzenia.

Aktywiści są szkoleni, by słuchać poleceń

"[Renee Good] przeszła szkolenie w zakresie przeciwdziałania tym agentom ICE – co robić, a czego nie, to bardzo gruntowne szkolenie" – powiedziała jej koleżanka Leesa w rozmowie z "NYP". "Słuchać poleceń, znać swoje prawa, gwizdać na widok agenta ICE". [...] Wiem, że postępowała słusznie. Oglądałam ten film wiele razy, ale w głębi serca czuję też, że była kobietą, która robiła wszystko, co trzeba" – tłumaczyła.

Agent zastrzelił podczas interwencji kobietę, która prawie go przejechała

Nagrania pokazują, że agent ICE, który śmiertelnie postrzelił kobietę w Minneapolis, w ostatniej chwili odskoczył przed ruszającym z impetem autem. Good nie zareagowała na polecenie funkcjonariusza i gwałtowanie ruszyła samochodem typu SUV w kierunku drugiego z agentów – tego, który w reakcji oddał w jej kierunku strzały. Materiały video z miejsca zdarzenia potwierdzają, że mężczyzna odskoczył dosłownie w ostatniej chwili. Kierująca samochodem została postrzelona w głowę i zmarła po przewiezieniu do szpitala.

twitter

Protesty w Minneapolis i innych miastach

Jej śmierć wywołała falę protestów i krytyki wobec administracji prezydenta Donalda Trumpa. Doszło do protestów, które w większości przebiegały pokojowo i bez większych incydentów. W kilku miejscach doszło do przepychanek i szarpanin.

Demonstranci zebrali się w Minneapolis. W mieście tym szkoły publiczne były zamknięte w czwartek. Podobnie jest w piątek. Władze tłumaczą to szczególnymi środkami ostrożności. Protesty zostały zorganizowane także w niektórych innych amerykańskich miastach, m.in. w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Chicago, Seattle, Los Angeles i Filadelfii.