Poczta Polska zacieśnia współpracę z chińskim gigantem. Znamy szczegóły

"Poczta Polska jest naturalnym partnerem dla firm z rynku e-commerce. Współpraca z tak dużym globalnym graczem jak Temu dodatkowo umacnia naszą silną pozycję. Polacy bardzo chętnie korzystają z platform zakupowych, więc zadaniem Poczty Polskiej jest usprawnienie procesu, skracanie czasu dostaw i zapewnienie konkurencyjnych cen" – powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Piotr Szajczyk, cytowany w komunikacie.

"Niezawodna i wydajna logistyka jest kluczem do zapewnienia pozytywnych doświadczeń zakupowych. Współpracując z Pocztą Polską, wzmacniamy nasze możliwości realizacji zamówień w Polsce, zapewniając sprawniejszy proces dostawy dla naszych klientów" – dodał rzecznik Temu.

Dynamiczny rozwój Temu

Zeszłej zimy Temu uruchomiło model Local-to-Local w Polsce, aby zachęcać polskie lokalne firmy do sprzedaży na platformie. Firma dąży do tego, by 80 proc. europejskiej sprzedaży było zaopatrywane i wysyłane z lokalnych magazynów, przypomniano.

Serwis Temu to jedna z największych platform zakupowych z chińskim kapitałem. Za jej pośrednictwem zewnętrzni sprzedawcy oferują różne kategorie towarów, m.in.: odzież, kosmetyki, sprzęty elektroniczne czy artykuły gospodarstwa domowego. Za sprzedaż prowadzoną na terenie Polski odpowiada irlandzka spółka Whaleco Technology Limited z siedzibą w Dublinie.

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

Ważna zmiana w Poczcie Polskiej

1 lipca 2025 roku zacznie obowiązywać nowa lista podmiotów, które obowiązkowo muszą korzystać z systemu e-Doręczeń.

Zgodnie z rządowym harmonogramem od 1 lipca system e-Doręczeń będą musiały stosować podmioty niepubliczne, które są zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 roku – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 roku.

W tej chwili z systemu korzystają już m.in. organy administracji rządowej, ZUS, KRUS, NFZ, PAN czy osoby wykonujące zawód zaufania publicznego.

Od 1 października 2026 roku obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył podmiotów niepublicznych zarejestrowanych w CEiDG do 31 grudnia 2024 roku. Z kolei od 1 października 2029 roku z systemu będą musiały korzystać sądy, prokuratura czy Służba Więzienna.

