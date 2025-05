Ważna zmiana dla Polaków. Nowe zasady już od 1 lipca

Zgodnie z rządowym harmonogramem od 1 lipca system e-Doręczeń będą musiały stosować podmioty niepubliczne, które są zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 roku – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 roku.

W tej chwili z systemu korzystają już m.in. organy administracji rządowej, ZUS, KRUS, NFZ, PAN czy osoby wykonujące zawód zaufania publicznego.

Od 1 października 2026 roku obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył podmiotów niepublicznych zarejestrowanych w CEiDG do 31 grudnia 2024 roku. Z kolei od 1 października 2029 roku z systemu będą musiały korzystać sądy, prokuratura czy Służba Więzienna.

Falstart systemu

Na razie, jak donoszą media, system e-Doręczeń zaliczył falstart. Jak wskazywali eksperci, od wysłania elektronicznego odpowiednika listu poleconego do jego faktycznego doręczenia może upłynąć nawet kilka dni.

W założeniu "urzędowy e-mail" powinien trafić do adresata od razu, jednak każda tego typu przesyłka musi przejść procedurę weryfikacji, co wydłuża czas obsługi. Jak podawało Radio Zet, problemem są również sami urzędnicy, którzy zbyt często sprawdzają status nadanego e-Doręczenia.

"Pierwsze dwa tygodnie stosowania elektronicznych odpowiedników listów poleconych za potwierdzeniem odbioru upłynęły urzędnikom na wielokrotnych próbach logowania do skrzynek, kilkugodzinnym pobieraniu nawet niewielkich załączników czy kilkudniowej wysyłce pism. Co więcej, zdarzają się naruszenia ochrony danych: do adresatów docierają numery PESEL urzędników nadających wiadomości" – informował "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z Pocztą Polską udało się zidentyfikować i usunąć błędy, które powodowały występowanie problemów z funkcjonowaniem systemu e-Doręczeń".

