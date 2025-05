To wciąż mało znane świadczenie. Można otrzymać ponad 650 zł miesięcznie

Dodatek przysługuje osobom pobierających rentę rodzinną, którzy stracili oboje rodziców. Dodatek przysługuje także tym, których matka zmarła, a ojciec jest nieznany. Ma on na celu wsparcie finansowe osób w trudnej sytuacji życiowej.

W ubiegłym roku kwota dodatku wynosiła 620,36 złotych miesięcznie. Co ważne, świadczenie jest waloryzowane, co oznacza, że od marca kwota dodatku wynosi 654,48 zł.

Aby otrzymać dodatek należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioskodawcy muszą także dołączyć dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców lub dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Renta rodzinna

Jak przypomina ZUS do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci: miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania, miała ustalone prawo do emerytury pomostowej; miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania; pobierała zasiłek przedemerytalny; pobierała świadczenie przedemerytalne; pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Renta rodzinna wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Coraz mniejsze wsparcie państwa

"Dziennik Gazeta Prawna" w szczegółowym raporcie opisywał niedawno sytuację dzieci w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Z danych MRPiPS wynika, że w 2024 r. zasiłkiem rodzinnym objętych było 782,8 tys. dzieci. Z kolei w roku w 2023 r. liczba ta wynosiła 1,01 mln. To oznacza spadek o 236 tys. dzieci.

"DGP" zwraca uwagę, że ten negatywny trend utrzymuje się już od blisko dekady. Wśród powodów jest brak waloryzacji kryterium dochodowego, które jest podstawowym warunkiem otrzymywania zasiłku rodzinnego.

