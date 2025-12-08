Nawrocki uderza w Tuska: Nie wypada Panu mówić o mojej miłości do Polski

Pod wpisem Donalda Tuska na platformie X doszło do kolejnej odsłony sporu między premierem a prezydentem Karolem Nawrockim. Szef rządu, komentując działania prezydenta w sprawie zawetowania w ubiegłym tygodniu tzw. "ustawy łańcuchowej" stwierdził: "Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja".

Mocna odpowiedź prezydenta pod postem Tuska

Do wpisu Donalda Tuska postanowił odnieść się sam prezydent Karol Naworcki, który zostawił pod postem premiera wymowny komentarz. Prezydent napisał: "Panie Premierze, psy z łańcuchów uwolnimy – w Sejmie leży projekt mojej ustawy. Do dzieła!". W swojej wypowiedzi podkreślił, że sam aktywnie wspiera prace nad zmianami dotyczącymi losu zwierząt, ale bez dobrej woli ze strony premiera ustawa nie ruszy z miejsca.

Stwierdził również, że chciałby zobaczyć, jak "symboliczny łańcuch" zostaje zdjęty z szefa rządu, bo to on blokuje dalsze działania. Nawrocki odniósł się także do sugestii Tuska dotyczących jego patriotyzmu, mówiąc: "A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać – nie wypada Panu Premierowi".

Weto dla ustawy łańcuchowej i zapowiedź prezydenckiej inicjatywy

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował tak zwaną "ustawę łańcuchową". W uzasadnieniu dla swojej decyzji podkreślił, że choć jej intencją była ochrona zwierząt, sama ustawa była źle napisana i mogła doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji psów. Według prezydenta proponowane normy kojców były "kompletnie nierealne", a ich wielkość – porównywalna z miejskimi kawalerkami – stanowiłaby poważne obciążenie dla rolników, hodowców i wiejskich gospodarstw.

Ocenił także, że przepisy były "oderwane od rzeczywistości" i niemożliwe do wykonania, a dodatkowo stygmatyzowały wieś. W związku z tym zapowiedział złożenie prezydenckiego projektu ustawy, który ma realnie poprawić los zwierząt, "spuścić psy z łańcuchów", ale jednocześnie nie nakładać na ludzi niewykonalnych obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców.

