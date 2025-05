"Pakt dla seniorów". Wyzwanie dla kandydatów

Gazeta zwraca uwagę, że seniorzy stanowią dużą część wyborców zarówno kandydata KO, jak i kandydata wspieranego przez PiS. "Wśród osób powyżej 60. roku życia pierwszy z nich otrzymał 42,6 proc. głosów, a drugi 44,8 proc. Warto jednak zauważyć, że frekwencja wśród seniorów wyniosła, jak pokazują badania exit poll, niespełna 60 proc." – czytamy.

– Do tej pory uważaliśmy, że emeryci są najbardziej solidnym elektoratem, tym razem wyprzedzili ich młodzi. Musi pojawić się dodatkowy bodziec, który zmobilizuje ich do pójścia do urn – mówi politolog doktor Sergiusz Trzeciak. "Waloryzacja emerytur, poszerzenie listy bezpłatnych leków, czy po prostu szacunek dla seniorów to kluczowe elementy naszego paktu" – wskazuje gazeta.

Proponowany przez "SE" "Pakt dla seniorów" obejmuje następujące punkty:

1. Wysoka waloryzacja

2. Więcej tanich i darmowych leków

3. Utrzymanie 14. emerytury

4. Emerytura bez podatku

5. Lekarz bez kolejki

6. Szacunek dla seniora

7. Pełnomocnik ds. seniorów

Emeryci mówią o swoich potrzebach

Rozmówcy gazety wskazują, że istotne jest, aby przyszły prezydent troszczył się o osoby starsze. Wydaje się, że priorytetem jest poprawa ich sytuacji ekonomicznej. Bogusław Szewczyk, 86-letni emeryt z województwa mazowieckiego, mówi: "Kandydat na prezydenta musi obiecać, że wesprze inicjatywę podwyżek rent i emerytur dla polskich seniorów. Zapewni, że będzie walczył o lepszą opiekę zdrowotna dla rencistów i emerytów, przez co zostaną skrócone kolejki do specjalistów".

Z kolei Mirosława Mroczkowska, 70-latka ze Środy Wielkopolskiej apeluje, "by prezydent był ambasadorem wszystkich emerytów i by stał na straży ich praw oraz dobrostanu. Chciałabym, żeby wniósł też projekt ustawy do sejmu, by emerytom nie odciągano podatku od emerytur".

Czytaj też:

TV Republika organizuje debatę w KońskichCzytaj też:

I tura. Cejrowski z Lisickim: Kto się kogo brzydzi i co trzeba teraz zrobićCzytaj też:

"Nie gwarantuję, że podpiszę". Trzaskowski o propozycji Mentzena