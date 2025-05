I tura. Cejrowski z Lisickim: Kto się kogo brzydzi i co trzeba teraz zrobić

W I turze wyborów prezydenckich kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów. Z kolei wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki uzyskał 29,54 proc. poparcia. 1 czerwca odbędzie się druga tura głosowania. To wtedy rozstrzygnie się, kto przez kolejne 5 lat będzie nowym lokatorem Pałacu Prezydenckiego.

Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen zdobył 2 902 448 głosów – 14,81 proc., Grzegorz Braun 1 242 917 – 6,34 proc., Szymon Hołownia 978 901 – 4,99 proc., Adrian Zandberg 952 832 – 4,86 proc., Magdalena Biejat 829 361 - 4,23 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się: Krzysztof Stanowski, który uzyskał 243 479 głosów – 1,24 proc., Joanna Senyszyn 214 198 – 1,09 proc., Marek Jakubiak 150 698 – 0,77 proc., Artur Bartoszewicz 95 640 – 0,49 proc., Maciej Maciak 36 371 – 0,19 proc., Marek Woch 18 338 - 0,09 proc.

Lisicki i Cejrowski komentują wyniki

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują wyniki wyborów prezydenckich. – czy wyborcy Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena powinni teraz głosować na Karola Nawrockiego? Argumentacja jest taka, że Rafał Trzaskowski odda Polskę w ręce Brukseli, a poza tym jest on człowiekiem bez kręgosłupa i tęczowym. Z drugiej strony jest Karol Nawrocki, który może nie wszystkim się podoba i nie jest idealny, ale on jest zaporą przeciwko Trzaskowskiemu. Co pan sądzi o takim argumencie? – zapytał Paweł Lisicki.

– Nawrocki też nas odda w ręce Brukseli, jak to robił PiS, ale będzie opowiadał, że stawia opór. Trzaskowski będzie jechał od razu do Brukseli, by podpisać wszystko. Wolę oczywiście, gdy ktoś stawia opór, bo może UE się ugnie, ale PiS pokazał, że nie potrafi skutecznie stawić oporu. Wszystkie działania PiS okazywały się niekorzystne. Natomiast Viktor Orban wielokrotnie zrobił to z sukcesem – mówił Wojciech Cejrowski.