"Nie gwarantuję, że podpiszę". Trzaskowski o propozycji Mentzena

Sławomir Mentzen złożył propozycję Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu ws. ewentualnego przekazania swojego poparcia w II turze wyborów.

– Jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do tego, by oddali głos właśnie na was, to was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Chętnie się z wami spotkam i zadam kilka pytań, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej o was – przekazał Mentzen.

Mentzen chce od Trzaskowskiego i Nawrockiego podpisania deklaracji

Kandydat Konfederacji zapowiedział również, że poprosi Trzaskowskiego i Nawrockiego o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców. Dokument zawiera osiem punktów:

1. Nie podpiszę żadnej ustawy która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne

2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją

4. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni

7. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej

8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta.

Trzaskowski zwraca się do kandydata Konfederacji

Do propozycji Mentzena ponownie odniósł się Rafał Trzaskowski. Tym razem kandydat KO zabrał głos podczas spotkania w Sosnowcu.

– Sławomir Mentzen zaprosił mnie do siebie na swój kanał na YouTubie na dyskusję. Tak, panie Sławomirze – przyjdę, porozmawiamy – powiedział prezydent Warszawy, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Trzaskowski nawiązał również do deklaracji, jaką złożył jego kontrkandydat.

– Mój konkurent Karol Nawrocki powiedział, że podpisze deklarację, którą Sławomir Mentzen przygotował. Nie wiem, co oni w PiS-ie mają z tym podpisywaniem szybko i w ciemno. Już jednego takiego prezydenta mamy – stwierdził.

Następnie polityk Platformy Obywatelskiej zwrócił się do posła Konfederacji.

– Panie Sławomirze, ja panu nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę, ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze. Myślę, że w wielu rzeczach możemy się zgodzić. W kilku na pewno się nie zgodzimy, ale otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy – podkreślił Trzaskowski.

– Obiecuję wszystkim swoim konkurentom, wszystkim przyjaciołom, że jak wygram wybory prezydenckie, to będę się z wami spotykał, będę was słuchał – dodał kandydat na prezydenta.

Czytaj też:

Nawrocki przyjmuje zaproszenie Mentzena. I składa deklaracjęCzytaj też:

Mentzen poprze Trzaskowskiego? Prezes PiS: Wprowadzanie w błąd społeczeństwa