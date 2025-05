Mentzen poprze Trzaskowskiego? Prezes PiS: Wprowadzanie w błąd społeczeństwa

Sławomir Mentzen zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Otrzymał 2 902 287 głosów (14,81 proc.). Teraz na głosy wyborców Mentzena i Konfederacji liczą Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, którzy zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze.

We wtorek w Sejmie Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy o możliwość przekazania poparcia przez Mentzena kandydatowi popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiedział, że nie wie, co zrobi polityk Konfederacji.

"Wprowadzanie w błąd społeczeństwa"

– Wiem jedno. Jeśli pan Mentzen poprzez pana Trzaskowskiego, to będzie oznaczało, że cały ten zamysł Konfederacji nie ma nic wspólnego z tym, co Konfederacja głosi, że to jest po prostu wprowadzanie w błąd społeczeństwa – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS wyraził nadzieję, że Mentzen "takiego błędu politycznego nie popełni". Kaczyński został również zapytany o ewentualne poparcie od Grzegorza Brauna, który w wyborach prezydenckich zajął czwarte miejsce. – To są wybory, więc każdy głos liczy się tak samo – zauważył.

Wiemy, co zrobi Mentzen przed drugą turą

Sławomir Mentzen zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na osobne rozmowy na jego kanale na YouTube. Zaproponował im również podpisanie deklaracji, która zawiera osiem punktów.

– Jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do tego, by oddali głos właśnie na was, to was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Chętnie się z wami spotkam i zadam kilka pytań, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej o was – przekazał jeden z liderów Konfederacji.

Braun zadał kandydatom serię pytań

Grzegorz Braun opublikował w mediach społecznościowych listę pytań do Nawrockiego i Trzaskowskiego.

"Konfederacja Korony Polskiej opowiada się za jawnością i uczciwością w życiu publicznym. Z tego względu oczekujemy od kandydatów na Prezydenta RP udzielenia pilnej, jasnej i kompletnej odpowiedzi na poniższe pytania, odnoszące się do najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, wywołanych przez działania i zaniechania rządów i prezydentów ostatnich lat i dekad" – napisał.

