Jak zachowają się w II turze wyborcy Mentzena? "Część skreśli dwa nazwiska"

Sławomir Mentzen zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Kandydat Konfederacji otrzymał 2 902 287 głosów, co dało mu 14,80 proc. poparcia. Teraz na jego głosy liczą Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki.

Czy Mentzen i Konfederacja zadeklarują poparcie dla jednego z kandydatów, którzy zmierzą się w drugiej turze?

Co zrobi Mentzen? "Decyzja już podjęta"

– Decyzja została już podjęta, ale – jak to w polityce – zawsze mogą się pojawić nowe argumenty na stole – powiedział na antenie radia Tok FM Grzegorz Płaczek, przewodniczący koła poselskiego Konfederacji. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów. Podkreślił, że oficjalna decyzja zostanie ogłoszona "na dniach".

– Naprawdę jest trudno. Staramy się ważyć za i przeciw. Mam świadomość, że w przypadku, gdyby wybory wygrał Rafał Trzaskowski, wrócą do parlamentu wszystkie ustawy, które udało się przyhamować w ostatnich tygodniach – mówił Płaczek. – Nawet gdyby z Konfederacji wyszedł przekaz bardziej pro-Nawrocki, to nie oznaczałoby zmiany oceny całej polityki prowadzonej wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość – dodał.

– Na pewno część wyborców w ogóle nie pójdzie na drugą turę albo – jeżeli pójdzie – skreśli dwa nazwiska, albo nie skreśli żadnego – stwierdził polityk Konfederacji.

– Z drugiej strony są ci, którzy poszli w pierwszej turze i zagłosowali zgodnie z sumieniem, a teraz będą głosować zgodnie z rozumem. A rozum podpowiada, że kandydat może być tylko jeden, żeby nie doprowadzić do tego, jak to się mówi u nas w sejmowych kuluarach, zamknięcia systemu – zaznaczył.

Mentzen: Na teraz ujawnię tylko...

Sławomir Mentzen opublikował w niedzielny wieczór na platformie X obszerny wpis, w którym podziękował swojej rodzinie, sztabowcom i wyborcom. "Uważam te wybory za wielki sukces. Najlepszy w historii naszego środowiska wynik bardzo cieszy, ale bardziej cieszy mnie to, co udało się osiągnąć w trakcie kampanii. To była historyczna trasa wyborcza – 348 wieców. Udało się po raz pierwszy w III RP zorganizować spotkanie otwarte w każdym powiecie. Nikt wcześniej tego nie zrobił i myślę, że długo nikt tego nie powtórzy" – napisał.

"Wiele osób będzie zainteresowanych tym, kogo poprę przed drugą turą. W najbliższym czasie wydam w tej sprawie właściwy komunikat. Na teraz ujawnię tylko, że postaram się pomóc moim wyborcom w podjęciu decyzji" – zapowiedział jeden z liderów Konfederacji.

Czytaj też:

Mentzen postawi Trzaskowskiemu i Nawrockiemu warunki poparcia?