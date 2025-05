Co zrobi Mentzen przed drugą turą wyborów? "Na teraz ujawnię tylko..."

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami. Oto wyniki exit poll przygotowane przez pracownię Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu: Rafał Trzaskowski – 30,8 proc., Karol Nawrocki – 29,1 proc., Sławomir Mentzen – 15,4 proc., Grzegorz Braun – 6,2 proc., Adrian Zandberg – 5,2 proc., Szymon Hołownia – 4,8 proc., Magdalena Biejat – 4,1 proc., Krzysztof Stanowski – 1,3 proc., Joanna Senyszyn – 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,8 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,4 proc., Marek Woch – 0,1 proc.

Poznaliśmy również wyniki badania exit poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) dla TV Republika. Z sondażu wynika, że Rafał Trzaskowski uzyskał 31, 6 proc. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen – 14 proc. Dalej: Adrian Zandberg – 6 proc., Grzegorz Braun – 5,4 proc., Szymon Hołownia – 4,7 proc., Magdalena Biejat – 4,4 proc., Krzysztof Stanowski – 1,3 proc., Joanna Senyszyn – 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,7 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,2 proc. oraz Marek Woch – 0,1 proc.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) Sylwester Marciniak poinformował, że na oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich trzeba będzie najprawdopodobniej poczekać do poniedziałkowego wieczoru lub nawet nocy.

Kogo poprze Mentzen? "Postaram się pomóc moim wyborcom"

Sławomir Mentzen opublikował na platformie X obszerny wpis, w którym podziękował swojej rodzinie, sztabowcom i wyborcom. "Uważam te wybory za wielki sukces. Najlepszy w historii naszego środowiska wynik bardzo cieszy, ale bardziej cieszy mnie to, co udało się osiągnąć w trakcie kampanii. To była historyczna trasa wyborcza – 348 wieców. Udało się po raz pierwszy w III RP zorganizować spotkanie otwarte w każdym powiecie. Nikt wcześniej tego nie zrobił i myślę, że długo nikt tego nie powtórzy. Do tego olbrzymie zasięgi w Internecie. I to zasięgi organiczne, nie musieli za nie płacić nieznani ludzie zza granicy. Dni z Mentzenem zostały obejrzane miliony razy na YT, wcześniej nikt tak dokładnie nie pokazał, jak od środka wygląda kampania wyborcza czy Sejm od środka" – napisał.

"Wiele osób będzie zainteresowanych tym, kogo poprę przed drugą turą. W najbliższym czasie wydam w tej sprawie właściwy komunikat. Na teraz ujawnię tylko, że postaram się pomóc moim wyborcom w podjęciu decyzji" – zapowiedział jeden z liderów Konfederacji.

"Kolejne wybory już za dwa lata. Jestem pewien, że Konfederacja odegra w nich bardzo znaczącą rolę, a obecna kampania i jej wynik będą bardzo solidnym fundamentem pod przyszłe sukcesy. Nie poddajemy się, walczymy dalej o silną, dumną, bogatą i bezpieczną Polskę!" – czytamy.

twitterCzytaj też:

Nawrocki czy Trzaskowski? Pierwsza prognoza wyborcza przed drugą turąCzytaj też:

"Z całego serca proszę". Andrzej Duda apeluje w sprawie drugiej tury