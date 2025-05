"Z całego serca proszę". Andrzej Duda apeluje w sprawie drugiej tury

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN wynika, że Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskał 30,8 proc. głosów, a Karol Nawrocki 29,1 proc. Obaj kandydaci przechodzą do drugiej tury, która odbędzie się 1 czerwca.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen, który uzyskał 15,4 proc. głosów. Czwarty jest Grzegorz Braun (6,2 proc.), piąty Adrian Zandberg (5,2 proc.), a szósty – Szymon Hołownia z 4,8 proc. głosów. Tuż za nim z wynikiem 4,1 proc. uplasowała się Magdalena Biejat.

Joanna Senyszyn i Krzysztof Stanowski zdobyli po 1,3 proc. głosów, Marek Jakubiak uzyskał 0,8 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,4 proc., a Marek Woch – 0,1 proc.

Według Ipsos frekwencja wyniosła 66,8 proc.

Prezydent Duda apeluje po wyborach. "Z całego serca proszę"

Do sondażowych wyników pierwszej tury odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda, który podziękował wszystkim za udział w głosowaniu, jednocześnie apelując, by za dwa tygodnie znów poszli do urn.

"Dziękuję wszystkim moim Rodakom, którzy wzięli udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, poświęcili swój czas i oddali głos. Dziękuję za poważną obywatelską postawę. Dziękuję, że myślicie o sprawach naszej Ojczyzny" – napisał Duda na portalu X.

"Z całego serca proszę byście za dwa tygodnie znów poszli i wybrali następnego Prezydenta RP. Prezydenta wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Polski, która będzie umiała ochronić słabszych i nie będzie musiała się bać silnych. Polski, w której będzie zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To w tej chwili najważniejsze!" – podkreślił prezydent.

Para prezydencka głosowała w Rzymie

Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą głosowali w niedzielnych wyborach w komisji w Instytucie Polskim w Rzymie, gdzie wcześniej uczestniczyli we mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża Leona XIV.

Druga i ostatnia kadencja Dudy, który prezydentem jest od 2015 r., upływa w sierpniu.

