Afera wizowa. Akt oskarżenia wobec byłego wiceszefa MSZ

Prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował w dniu 30 grudnia 2025 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym tzw. afery wizowej.

Akt oskarżenia objął cztery osoby: Edgara K., byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra W. oraz byłego dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Marcina J i jego byłą zastępczynię Beatę B.

Afera wizowa. Czego dotyczy akt oskarżenia?

Edgar K. został oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw płatnej protekcji w latach 2022-2023. Jak wyjaśniła w komunikacie Prokuratura Krajowa, zarzucane czyny polegały na wielokrotnym powoływaniu się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych, a następnie podejmowaniu się pośrednictwa w uzyskiwaniu wiz lub przyspieszaniu procedur wizowych dla cudzoziemców, w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnice. Według śledczych, Edgar K. podjął się pośrednictwa w sprawach wizowych ponad 600 osób, w szczególności obywateli Indii, Nepalu, Tajlandii i Filipin, za co przyjął korzyści majątkowe o łącznej wysokości kilkuset tysięcy złotych, w tym w walutach obcych.

Piotr W., wiceminister spraw zagranicznych w latach 2018-2023, został oskarżony o popełnienie przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień w okresie od lutego 2022 r. do maja 2023 r. oraz ujawnieniu osobie nieuprawnionej informacji służbowych. Jego działania miały polegać m.in. na przyjmowaniu i przekazywaniu poza oficjalnym obiegiem list cudzoziemców, wydawaniu poleceń przyjmowania wniosków wizowych poza kolejnością, żądaniu informacji o przebiegu postępowań i powodach odmów oraz przekazywaniu Edgarowi K. danych i dokumentów pochodzących z systemów wykorzystywanych w postępowaniach wizowych. Piotr W. za działania te nie otrzymywał korzyści majątkowej. Według śledczych, działał natomiast w celu osiągnięcia przez Edgara K. korzyści majątkowych (w kwocie 400-500 zł za każdego sprowadzonego cudzoziemca) oraz w celu osiągnięcia przez cudzoziemców korzyści osobistych związanych z uzyskaniem wiz.

Marcin J. oraz Beata B. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień w okresie od 7 lutego 2022 r. do 4 maja 2023 r., które polegało na "naruszeniu obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów, wywieraniu w sposób niezgodny z prawem nacisków na czynności w sprawach wizowych wykonywane przez konsulów oraz podejmowaniu nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszania procedur wizowych". Działania te, podejmowane – zdaniem prokuratury – na polecenie sekretarza stanu w MSZ Piotra W., obejmowały m.in. nieformalne procedowanie wykazów cudzoziemców przekazywanych z resortu do placówek konsularnych, polecanie przyjmowania wniosków poza kolejnością oraz udział w czynnościach prowadzących do zmiany decyzji wizowych wobec części cudzoziemców.

Edgar K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Piotr W., Marcin J. i Beata B. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Były wiceminister wyjaśnił, że jego działania mieściły się w zakresie nadzoru nad pionem konsularnym i miały charakter informacyjny lub organizacyjny. Wobec oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym (przede wszystkim poręczenie majątkowe).

Pierwszy akt oskarżenia w sprawie tzw. afery wizowej został sporządzony 14 sierpnia 2025 r. i obejmował sześć osób podejrzanych o popełnienie w sumie 14 przestępstw dotyczących płatnej protekcji polegających na przekazaniu Edgarowi K. korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw wizowych w polskich placówkach konsularnych.

