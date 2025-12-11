Morawiecki na ławie oskarżonych? Były minister zabrał głos

Były premier w lutym br. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków ws. organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 r. – Skorzystałem z prawa do odmowy składania wyjaśnień – powiedział polityk PiS po wyjściu z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w której został przesłuchany.

Zdaniem byłego prokuratora generalnego, obecnej ekipie "w pełni się nie udało przywrócić" praworządności, ale "krok po kroku odzyskiwane jest zaufanie do wymiaru sprawiedliwości". – Odzyskiwane są należyte proporcje i relacje między władzą wykonawczą a władzą sądowniczą – stwierdził w czwartek na antenie RMF FM Adam Bodnar.

Jak zaznaczył były szef MS, "z punktu widzenia bezpieczeństwa środków unijnych w Polsce udało się przeprowadzić bardzo istotną reformę, czyli przystąpić skutecznie do Prokuratury Europejskiej".

Bodnar: Akt oskarżenia ws. Morawieckiego w najbliższych tygodniach

Były minister przypomniał o działalności komisji śledczych – wizowej i zajmującej się "wyborami kopertowymi", które zakończyły swoją pracę. Jego zdaniem wspomniane organy "odniosły sukces", a ich aktywność "skutkuje konkretnymi działaniami prawnymi".

Adam Bodnar zwrócił uwagę na sprawę wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Jego zdaniem, "w najbliższych tygodniach może pojawić się akt oskarżenia wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie afery kopertowej".

– Czekamy na wyniki pracy komisji pegasusowej. Tam już jest ileś osób z zarzutami, natomiast myślę, że ten raport wkrótce się pojawi i poznamy więcej szczegółów dotyczących tej sprawy – zaznaczył były minister sprawiedliwości.

Bodnar stwierdził również, że aktywni politycy nie powinni być wybierani do Trybunału Konstytucyjnego. Zapytany o potencjalną odmowę przyjęcia ślubowania od nowo wybranych sędziów przez Karola Nawrockiego, były prokurator generalny, powiedział: "Może to oznaczać złamanie konstytucji przez prezydenta".

Czytaj też:

Wojna w PiS? Sasin o MorawieckimCzytaj też:

Sasin wbił szpilę, Morawiecki odpowiedział. "Jeśli ktoś ma problem..."