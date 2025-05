Nawrocki przyjmuje zaproszenie Mentzena. I składa deklarację

We wtorek o 12:00, na konferencji prasowej w Sejmie, Sławomir Mentzen miał ujawnić, któremu kandydatowi udzieli poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jeden z liderów Konfederacji zdecydował się jednak wcześniej zamieścić na YouTube film, w którym przedstawił swoją propozycję dla Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego.

Mentzen zaprosił Trzaskowskiego i Nawrockiego na osobne rozmowy na jego kanale YouTube. Zaproponował im również podpisanie deklaracji, która zawiera osiem punktów. – Jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do tego, by oddali głos właśnie na was, to was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Chętnie się z wami spotkam i zadam kilka pytań, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej o was – przekazał polityk Konfederacji.

Nawrocki: Przyjmuje zaproszenie

"Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia" – napisał na X Karol Nawrocki. "Do zobaczenia!" – odpisał Sławomir Mentzen.

– Nie wyobrażam sobie, aby elektorat Konfederacji poparł zastępcę Donalda Tuska (...). Jestem przekonany, że to, czego doświadczył dr Sławomir Mentzen, podobnie zresztą jak ja w tej kampanii wyborczej, pokazuje, że domknięcie monopolu władzy Donalda Tuska jest zagrożeniem dla całej konserwatywnej części sceny politycznej. Jest także zagrożeniem dla opozycji o wrażliwości lewicowej – powiedział kandydat popierany przez PiS na konferencji prasowej.

Osiem punktów Mentzena

Oto osiem punktów z deklaracji przygotowanej przez Sławomira Mentzena:

Nie podpiszę żadnej ustawy która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta

Nawrocki: Dzisiaj odpowiem Braunowi

Podczas konferencji prasowej Karol Nawrocki został zapytany, czy zamierza odpowiedzieć na pytania, które Grzegorz Braun zamieścił w mediach społecznościowych.

– Dzisiaj odpowiem panu posłowi Grzegorzowi Braunowi na pytania, które przesłał do mnie i do Rafała Trzaskowskiego. Jak widać, pan Grzegorz Braun traktuje poważnie swoich wyborców, chce najpierw usłyszeć odpowiedzi na pytania, aby następnie poprzeć konkretnego kandydata. To tak bardzo różni pana posła Grzegorza Brauna od Szymona Hołowni, który bezwarunkowo potraktował swoich wyborców jak worek z ziemniakami, wyszedł na wieczór wyborczy i powiedział, że popiera Rafała Trzaskowskiego – stwierdził Karol Nawrocki.

– W czasie kampanii wyborczej mówiłem, że w kontekście szczepień jestem konsekwentny, mam wolnościowe podejście, więc ta sprawa akurat z PiS-em mnie różni. Jestem przeciwko przymusowym szczepieniom, z wyłączeniem tych chorób, które grożą dewastacji całej populacji – wskazał.

