Rząd ogłasza sukces aplikacji mObywatel. Podano liczby

10 milionów użytkowników mObywatela to coś więcej niż liczba – to codzienne zaufanie do cyfrowego państwa. Dlatego – jak podkreśla na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski – dalszy rozwój aplikacji nabiera tempa. W odpowiedzi na rosnącą liczbę użytkowników oraz dostępnych funkcji wprowadzono nowy, bardziej przejrzysty i intuicyjny interfejs. To konkretna odpowiedź na potrzeby obywateli – prostota obsługi, funkcjonalność i powszechna dostępność. Cyfrowa Polska to już nie przyszłość, lecz teraźniejszość, która dzieje się tu i teraz, wskazuje resort.

mObywatel w liczbach

Aplikacja mObywatel cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z mDowodu korzysta już 10 milionów osób. mPrawo jazdy posiada 5,5 miliona użytkowników. Z dokumentów w usłudze "Moje pojazdy" aktywnie korzysta 5,7 miliona osób, w tym 4,6 miliona właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartę Dużej Rodziny w wersji cyfrowej posiada niemal milion użytkowników. Codziennie aplikacja notuje około miliona logowań, a średnia ocen w Google Play i App Store wynosi 4,8, co potwierdza jej wysoką jakość i użyteczność.

Nowe funkcje, większe możliwości

Zgodnie ze "Strategią cyfryzacji Polski" do 2035 roku wszystkie kluczowe e-usługi mają być dostępne w aplikacji mObywatel. Tylko w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy wdrożono osiemnaście nowych usług w takich obszarach jak bezpieczeństwo, dokumenty cyfrowe, ochrona danych czy usługi publiczne. Cyfrową legitymację otrzymały między innymi osoby z niepełnosprawnościami, co jest ważnym krokiem dla blisko czterech milionów obywateli. Dodano także katalog "Załatw sprawę", umożliwiający składanie wniosków online – między innymi o dowód osobisty dla siebie, dziecka lub podopiecznego. W aplikacji dostępne są także funkcje zawieszania dowodu, unieważniania paszportu, przeglądania danych meldunkowych oraz śledzenia postępów spraw urzędowych. Jak zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, rozwój mObywatela nie byłby możliwy bez zaangażowania specjalistów i zmian prawnych. Dla milionów obywateli aplikacja stała się codziennym narzędziem do potwierdzania tożsamości, korzystania z cyfrowych dokumentów i usług.

Nowości w 2025 roku

Kierunek rozwoju mObywatela oparty jest na tzw. mapie momentów życiowych, czyli analizie najważniejszych potrzeb obywateli oraz ich cyfrowych oczekiwań. Jesienią tego roku planowane są kolejne nowości. We wrześniu udostępniona zostanie usługa mStłuczka oraz aplikacja mJunior skierowana do dzieci i młodzieży. Do końca roku pojawi się także Wirtualny asystent, oparty na polskim modelu sztucznej inteligencji.

Nowy interfejs – prostota i wygoda

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotowało nową odsłonę interfejsu aplikacji. Zmiany mają na celu uproszczenie nawigacji oraz szybszy dostęp do najważniejszych funkcji. Nowy wygląd odpowiada na rosnącą liczbę użytkowników oraz coraz większy zakres dostępnych dokumentów i usług. Jak podkreśla dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz, dokumenty wyświetlane są teraz w formie cyfrowych kart, które przypominają klasyczny portfel. Kolory są bardziej wyraziste, a sposób ich prezentacji umożliwia szybkie przeglądanie przy pomocy gestów. Użytkownik może także wybrać preferowany widok – klasyczny, kafelkowy lub listę z miniaturami – i dostosować aplikację do swoich indywidualnych preferencji.

Widoki dokumentów – cyfrowy portfel w telefonie

Zamiast przewijania dokumentów od prawej do lewej, użytkownik widzi je teraz w formie nakładających się kart. Można je rozsuwać palcem lub otwierać podwójnym stuknięciem. Nowa wersja pozwala też na lepszą organizację – dokumenty można układać według własnych preferencji, zmieniać widoki i łatwo zarządzać posiadanymi zasobami. Umożliwiono również asynchroniczne dodawanie dokumentów. Użytkownik dzięki ikonie statusu widzi, czy pobieranie się powiodło, czy wystąpił błąd, lub czy konieczna jest aktualizacja dokumentu.

Usługi w nowych kategoriach

Zmienił się również sposób prezentacji usług. Zamiast pojedynczych ikon widocznych na ekranie głównym, użytkownik wybiera teraz zakładkę "Usługi" w dolnym menu. Usługi są pogrupowane tematycznie – na przykład zdrowie, kierowca i pojazdy, sprawy urzędowe – i oznaczone różnymi kolorami, co ułatwia odnalezienie potrzebnej funkcji. Użytkownik może też oznaczyć najczęściej używane usługi jako ulubione i umieścić je na górze listy, co skraca czas wyszukiwania.

Tryb ciemny – wygoda i personalizacja

W wersji 4.63 wprowadzono trzy tryby wyświetlania aplikacji: ciemny, jasny i automatyczny. Umożliwia to dopasowanie wyglądu do pory dnia, preferencji użytkownika oraz ustawień urządzenia. W trybie automatycznym mObywatel automatycznie dostosowuje się do systemowych ustawień telefonu, dzięki czemu zapewnia spójne i komfortowe korzystanie z aplikacji o każdej porze dnia.

